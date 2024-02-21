Режиссер фильма "Барби" Грета Гервиг стала женщиной года по версии американского издания Time

Журнал Time составил список женщин года. Его возглавила Грета Гервиг, которая в 2023 году сняла фильм "Барби". Соответствующая информация опубликована на сайте издания.
По мнению редакции журнала, Грета Гервиг внесла значительный вклад в искусство кино и разрушила гендерные стереотипы, поскольку ее фильм собрал 1,4 миллиарда долларов в прокате. Более того, первые три ее кинокартины были номинированы на премию "Оскар".
Помимо Греты Гервиг в список издания Time вошли ученый-медик Марлена Фейзо, правозащитница из Ирака Надя Мурад, теннисистка Кори Гауфф и другие.
Ранее Pravda.Ru писала, что фильм "Барби" стал наиболее кассовой кинокартиной концерна Warner Bros.
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