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Анна Пересильд призналась, что ей пишут страшные сообщения: "Жду у дома"

Анна Пересильд рассказала, что ее пугают навязчивые поклонники

Кино

Нашумевший сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте" открыл российской публике и сделал известными много новых, молодых и талантливых актеров. Так, Анна Пересильд буквально проснулась знаменитой. Поклонники оставляют ей восторженные комментарии в соцсетях, знакомятся с ней на улице, даже посылают подарки.

Анна Пересильд рассказала, что ее пугают навязчивые поклонники
Фото: Коллаж Александра Шторма by Александр Шторм is licensed under Common Creative: свободное использование материала

Но есть и отрицательная сторона популярности, потому что среди адекватных почитателей таланта всегда найдутся ненормальные, навязчивость которых способна внушать страх. Анна рассказала, что некоторым фанатам хватает наглости повсюду преследовать артистку: караулить возле дома, поджидать у школы. Такое избыточное внимание ее просто пугает.

"Очень рада, что у меня появился зритель, которому я интересна, который меня смотрит. Это плюс. Но всегда есть неприятные моменты. Мне иногда пишут страшные сообщения: "Стою у твоего дома, жду тебя". А я же еще маленькая девочка — это неприятно, мягко говоря. Некоторые звонят в три часа ночи…" — рассказала Анна. Радует то, что в классе ребята поддерживают ее, гордятся своей одноклассницей. Адекватно восприняли ее успех в криминальной драме, что приятно удивило 14-летнюю актрису.

Слава не обошла стороной и других участников многосерийного проекта. Например, Рузиля Минекаева, исполнившего роль Марата Суворова, возлюбленного Айгуль, героини Анны, подстерегают даже у туалета. Парень не может съездить в родной город Нурлат из-за толп поклонников.

"Я как-то приехал домой отдохнуть и понял, что в Москве отдыхаю больше, чем в Нурлате, потому там к моей личности огромный интерес. Люди подходили, фотографировались, приезжали ко мне. Доходило до того, что однажды я зашел с братьями в баню, мы попарились, вышли в предбанник, сидим, и в какой-то момент открывается дверь… Заходит мужчина лет 40 и говорит: "Рузиль, я с вами сфоткаться хотел".

Рузиль растерялся и не знал, как на это реагировать. Попросил дать ему хотя бы час, чтобы привести себя в порядок, одеться. Этот случай остался в его памяти как один из самых неприятных.

Жена 24-летнего Рузиля Азиза держится спокойно и не обращает внимания на выходки фанатов супруга. Для нее главное, чтобы все это не вредило их семье.

 

 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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