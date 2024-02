Анна Пересильд призналась, что ей пишут страшные сообщения: "Жду у дома"

Нашумевший сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте" открыл российской публике и сделал известными много новых, молодых и талантливых актеров. Так, Анна Пересильд буквально проснулась знаменитой. Поклонники оставляют ей восторженные комментарии в соцсетях, знакомятся с ней на улице, даже посылают подарки.

