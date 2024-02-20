Фильм режиссера Андрея Карасова "Мятный маятник" удостоился Гран-при на православном фестивале "Встреча"

Фильм "Мятный маятник" удостоился Гран-при

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Кинокартина режиссера Андрея Карасова получила Гран-при международного православного Сретенского кинофестиваля "Встреча". По информации ТАСС, результаты были оглашены в городе Обнинске.

Фото: ВК-аккаунт Андрея Карасова

Режиссер заявил, что фильм создавался на протяжении шести лет. При этом, по словам Андрея Карасова, Гран-при на "Встрече" — не первый, поскольку первый был на Шукшинском фестивале. Отдельно режиссер отметил актеров:

"Все герои, все артисты, которые у нас играют, а это великолепный актерский состав", — сказал деятель кино.

Напомним, что впервые фестиваль "Встреча" прошел в 2006 году. Популяризация православного образа жизни с помощью искусства кино — главная цель проведения мероприятия.