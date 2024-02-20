Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Садальский высказался о криминальной истории города Ростова
Протестующий фермер в Польше вывесил флаг СССР и обратился за помощью к Путину
Экспертиза подтвердила подлинность останков отца Александра Македонского
Фильм "Мятный маятник" удостоился Гран-при
Пять средств для удаления черных точек и очищения пор
Сергей Швецов призвал защитить права частных владельцев при национализации предприятий
Задержаны иранцы за попытку незаконного пересечения границы в Ленинградской области
Пентагон: Киеву без помощи США придётся решать, какие города он в состоянии удержать
В чём замачивать семена перед посевом?
Актер Бурак Озчивит прибыл в Москву и получил русский каравай

Россия встретила актера Бурака Озчивита караваем

0:52
Кино

Актер сериала "Великолепный век" Бурак Озвичит прилетел в Москву. По прибытии в отель ему подарили каравай. Соответствующую информацию опубликовало РЕН ТВ.

Россия встретила актера Бурака Озчивита караваем
Фото: youtube.com by CASH is licensed under Creative Commons CC BY

В холле отеля учащиеся ГИТИСа спели актеру русские народные песни и подарили каравай. Сообщается, что актер прилетел в Москву для своего выступления в Crocus City Hall, которое состоится 20 февраля. Во время него он расскажет слушателям о своей деятельности на телепроектах. После завершения мероприятия, поклонники смогут взять автограф и сделать с актером фотографию.

Напомним, что сериал "Великолепный век" вышел в 2011 году и полюбился множеству зрителей. Турецкий актер Бурак Озчивит исполнил в нем роль Бали-бея, военачальника Османской Империи.

Бурак Озчивит посетит Москву
Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Популярное
Пять продуктов для ухода за кожей вокруг глаз, обладающих удивительным действием

Косметологи рекомендуют начинать уход за кожей вокруг глаз с самого раннего возраста, но моя история с этими средствами началась лишь в 20 лет.

Пять средств для кожи вокруг глаз с волшебным эффектом
World Meteo: Эль-Ниньо принесёт летом в РФ "жару тысячелетия"
World Meteo: летом-2024 в РФ ожидается "жара тысячелетия" до +50 градусов
Стиральная машинка будет как новенькая: надо знать только, сколько лимонной кислоты и куда всыпать
Секрет долговечности: почему каждый автомобиль нуждается в высоких оборотах двигателя
Главный режиссёр театра "Сфера" Александр Коршунов отметил юбилей Анжела Якубовская Болгария более трёх месяцев не может отправить на Украину 100 БТР. В чём дело? Любовь Степушова Врач Фролова перечислила продукты, необходимые для организма в феврале Ирина Гусакова
Как укоренить розу из букета: пошаговая инструкция
В России введена уголовная ответственность за выращивание популярного растения из-за содержания в нём запрещённых веществ
Экс-президент США Дональд Трамп рассказал, что лучше понял положение дел в Америке после смерти Алексея Навального*
Экс-президент США Дональд Трамп рассказал, что лучше понял положение дел в Америке после смерти Алексея Навального*
Последние материалы
Ботаники установили пользу от анемонопсиса
Ученые предложили теорию о том, что происходит с человеческой душой после смерти
Экспертные советы: как улучшить шумоизоляцию в бюджетных автомобилях
Садальский высказался о криминальной истории города Ростова
Протестующий фермер в Польше вывесил флаг СССР и обратился за помощью к Путину
Экспертиза подтвердила подлинность останков отца Александра Македонского
Фильм "Мятный маятник" удостоился Гран-при
Пять средств для удаления черных точек и очищения пор
Сергей Швецов призвал защитить права частных владельцев при национализации предприятий
Задержаны иранцы за попытку незаконного пересечения границы в Ленинградской области
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников