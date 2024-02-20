Актер Бурак Озчивит прибыл в Москву и получил русский каравай

Россия встретила актера Бурака Озчивита караваем

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Актер сериала "Великолепный век" Бурак Озвичит прилетел в Москву. По прибытии в отель ему подарили каравай. Соответствующую информацию опубликовало РЕН ТВ.

Фото: youtube.com by CASH is licensed under Creative Commons CC BY

В холле отеля учащиеся ГИТИСа спели актеру русские народные песни и подарили каравай. Сообщается, что актер прилетел в Москву для своего выступления в Crocus City Hall, которое состоится 20 февраля. Во время него он расскажет слушателям о своей деятельности на телепроектах. После завершения мероприятия, поклонники смогут взять автограф и сделать с актером фотографию.

Напомним, что сериал "Великолепный век" вышел в 2011 году и полюбился множеству зрителей. Турецкий актер Бурак Озчивит исполнил в нем роль Бали-бея, военачальника Османской Империи.