Актер Эйдан МакАрдал сыграл Альберта Эйнштейна в третий раз за свой творческий путь

Ирландец Эйдан МакАрдал исполнил роль Альберта Эйнштейна уже в третий раз за свою актерскую карьеру, пишут Известия.
Ранее он играл создателя теории относительности в фильмах "Великая формула Эйнштейна" и "Большие тайны Эйнштейна: Новая звезда". А накануне компания Netflix представила фильм режиссера Энтони Филипсона "Эйнштейн и бомба", в котором Эйдан МакАрдал снова сыграл роль ученого.
Кинокартина "Эйнштейн и бомба" основана на личных дневниках, интервью и архивных записях знаменитого физика. В ней Альберт пытается понять, стоило ли на самом деле открывать атомную энергию. А одной из главных тем фильма становится вопрос о роли создателя ядерной бомбы.
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