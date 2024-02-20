Актер Эйдан МакАрдал сыграл Альберта Эйнштейна в третий раз за свой творческий путь

Эйдан МакАрдал исполнил роль Эйнштейна в третий раз за свой творческий путь

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Ирландец Эйдан МакАрдал исполнил роль Альберта Эйнштейна уже в третий раз за свою актерскую карьеру, пишут Известия.

Фото: commons.wikimedia.org by ASSOCIATED PRESS is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ранее он играл создателя теории относительности в фильмах "Великая формула Эйнштейна" и "Большие тайны Эйнштейна: Новая звезда". А накануне компания Netflix представила фильм режиссера Энтони Филипсона "Эйнштейн и бомба", в котором Эйдан МакАрдал снова сыграл роль ученого.

Кинокартина "Эйнштейн и бомба" основана на личных дневниках, интервью и архивных записях знаменитого физика. В ней Альберт пытается понять, стоило ли на самом деле открывать атомную энергию. А одной из главных тем фильма становится вопрос о роли создателя ядерной бомбы.