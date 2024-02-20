Режиссер Клим Шипенко предположил, что, вероятно, он снимет фильм об Арктике после ее посещения

Режиссер Клим Шипенко сообщил о том, что, вероятно, он снимет фильм об Арктике. Об этом он рассказал на пресс-конференции в ТАСС.
Этим летом кинорежиссер собирается отправиться в экспедицию на Северный полюс. Он подчеркнул, что очень мало знает об Арктике, но она его сильно манит.
"Не знаешь, откуда придет вдохновение на следующий фильм, следующую работу. Часто это происходит из каких-то жизненных ситуаций: куда-то поехал, что-то увидел — и родилась идея, пришло понимание", — добавил деятель кино.
Клим Шипенко является режиссером фильмов "Холоп", "Салют-7" и других. Примечательно, что в 2021 году он побывал на МКС по съемкам фильма "Вызов". При этом он — лауреат Государственной премии РФ в области литературы и искусства, а его кинокартины несколько раз получали премии.
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