В России начали снимать фильм режиссера Кирилла Кузина "Письмо к Деду Морозу"

В Подмосковье стартовали съемки фильма "Письмо к Деду Морозу"

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В Подмосковье начали снимать новогоднюю кинокартину "Письмо к Деду Морозу". Об этом сообщает телеканал RT.

Фото: unsplash.com by Mike Arney mikearney is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Режиссер фильма — Кирилл Кузин. Среди актерского состава можно будет увидеть Ивана Охлобыстина, Кристину Асмус и Антона Филипенко. Сообщается, что помимо людей в кинокартине появятся также и вымышленные герои.

В жизни юриста Петра Безуглова, главного героя ленты, полностью отсутствует всякая фантазия. Он живет в очень плотном графике. Однако все меняется, когда сын главного героя находит письма маленького Петра, которые были написаны для Деда Мороза. Он незамедлительно опускает их в почтовый ящик. На следующий день детские желания Петра Безуглова начинают исполняться. Однако некоторые из них могут иметь катастрофические последствия как для него, так и его близких.