Актриса Юлия Снигирь рассказала РИА Новости, что каждый режиссер должен обладать своей точкой зрения

Актриса Юлия Снигирь, которая сыграла главную женскую роль в фильме "Мастер и Маргарита", заявила в беседе с РИА Новости, что она уважает классические произведения, однако, по ее мнению, у каждого режиссера должно быть свое видение и точка зрения.
"Хочется понимать, о чем именно он рассказывает", — прокомментировала свою позицию актриса.
При этом она высказалась и про новый фильм "Мастер и Маргарита". Юлия Снигирь сообщила, что картина "ничего не осовременивает" и порождает желание еще раз прочесть книгу.
Ранее Pravda.Ru писала, что фильм режиссера Михаила Локшина "Мастер и Маргарита" собрал более 1,5 миллиарда рублей в кинопрокате.
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