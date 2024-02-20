Актриса Юлия Снигирь рассказала РИА Новости, что каждый режиссер должен обладать своей точкой зрения

Юлия Снигирь заявила, что у каждого режиссера должна быть своя точка зрения

0:43 Your browser does not support the audio element. Кино

Актриса Юлия Снигирь, которая сыграла главную женскую роль в фильме "Мастер и Маргарита", заявила в беседе с РИА Новости, что она уважает классические произведения, однако, по ее мнению, у каждого режиссера должно быть свое видение и точка зрения.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexey Yushenkov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unproved

"Хочется понимать, о чем именно он рассказывает", — прокомментировала свою позицию актриса.

При этом она высказалась и про новый фильм "Мастер и Маргарита". Юлия Снигирь сообщила, что картина "ничего не осовременивает" и порождает желание еще раз прочесть книгу.

Ранее Pravda.Ru писала, что фильм режиссера Михаила Локшина "Мастер и Маргарита" собрал более 1,5 миллиарда рублей в кинопрокате.