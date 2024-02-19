Комедийный сериал "Камера! Мотор!" покажут на ТНТ и в онлайн-кинотеатре PREMIER

Сериал "Камера! Мотор!" — самый первый проект кинокомпании Сергея Жукова. Его можно будет увидеть 4 марта на ТНТ и в онлайн-кинотеатре PREMIER, сообщает пресс-служба телеканала.
Николай Виденин, главный герой комедии, работает в видеосалоне, но по своей неосторожности попадает в колонию-поселение. Там за ним закрепляется соответствующая его роду деятельности кличка — "Видик".
Каждому осужденному предписывается трудиться на довольно тяжелых работах во время отбывания наказания, но Николаю удается избежать участи. Вместо этого он начинает снимать фильмы, в которых все роли исполняют заключенные колонии.
Однако подобная активность не устраивает майора Басова. Он различными способами пытается помешать главному герою и его съемкам.
Огурцы - это одни из самых популярных овощей, которые выращивают в своих садах и огородах. Они богаты витаминами и минералами, а также имеют приятный вкус и аромат. Однако, при выращивании огурцов необходимо учитывать не только их собственные потребности, но и соседство с другими растениями.