Комедийный сериал "Камера! Мотор!" покажут на ТНТ и в онлайн-кинотеатре PREMIER

Сериал "Камера! Мотор!" впервые покажут на ТНТ и в онлайн-кинотеатре PREMIER

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Сериал "Камера! Мотор!" — самый первый проект кинокомпании Сергея Жукова. Его можно будет увидеть 4 марта на ТНТ и в онлайн-кинотеатре PREMIER, сообщает пресс-служба телеканала.

Фото: unsplash.com by Alexander Dummer 4dgraphic is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Николай Виденин, главный герой комедии, работает в видеосалоне, но по своей неосторожности попадает в колонию-поселение. Там за ним закрепляется соответствующая его роду деятельности кличка — "Видик".

Каждому осужденному предписывается трудиться на довольно тяжелых работах во время отбывания наказания, но Николаю удается избежать участи. Вместо этого он начинает снимать фильмы, в которых все роли исполняют заключенные колонии.

Однако подобная активность не устраивает майора Басова. Он различными способами пытается помешать главному герою и его съемкам.