Режиссер фильма о Жириновском: "ничего не знаю о Кологривом, я его ни разу в жизни не видел"

От "Слова пацана" к "Взлёту Жириновского": сыграет ли Кологривый лидера ЛДПР?

Александр Баранов, режиссер будущего фильма о Владимире Жириновском, заявил в интервью РИА Новости, что актерских проб на главную роль еще не было.

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"Ничего не знаю о Кологривом, я его ни разу в жизни не видел. Он похож на Жириновского, но надо общаться, надо смотреть. Если фильм превратится в пародию, это будет катастрофа", — сказал Баранов.

Пока непонятно, кто именно сыграет основателя ЛДПР, отметил режиссер, известный по фильмам "Громовы", "Участок", "Екатерина", "Елки 2" и "Джентльмены, удачи!". По его словам, сначала должен пройти кастинг.

Ранее в СМИ сообщалось, что главную роль в фильме исполнит Никита Кологривый, известный по фильму "По щучьему велению" и скандальному сериалу "Слово пацана". На встрече с лидером ЛДПР Леонидом Слуцким он заявил, что сыграет Жириновского лучше любого артиста в этой стране. Помимо того, глава пресс-службы ЛДПР Элеонора Кавшар сообщила, что Кологривый согласился сыграть Жириновского без обсуждения гонорара.

Со своей стороны, депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов отметил, что выбор актера — дело режиссера и сценариста. По его словам, при подготовке фильма режиссеру предложат проконсультироваться с людьми, которые давно знали Жириновского.

Начало съемок байопика "Жириновский. Взлёт" планируется этим летом. Выход фильма анонсирован на конец 2025 года.