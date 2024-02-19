Турецкая актриса Севда Фердаг скончалась в возрасте 81 года

Актриса Севда Фердаг скончалась в возрасте 81 года

0:52 Your browser does not support the audio element. Кино

В Стамбуле 17 февраля на 82-м году жизни скончалась актриса Севда Фердаг. Она известна по роли в фильме "Королек — птичка певчая".

Фото: pixabay.com by pixel2013 is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Настоящее имя актрисы — Лютфие Дурмул. По сообщениям СМИ Турции, она умерла после тяжелой болезни в собственном доме.

Севда Фердаг начала актерскую карьеру в 1950-х годах прошлого столетия. Она принимала участие в более чем 155 фильмах: "Невеста", "Трудный роман", "Скрытое лицо" и других.

Сюжет мелодрамы "Королек — птичка певчая" строится вокруг девушки Фериде. В детстве ей дали прозвище "королек" за веселый характер. Она проходит через множество трудностей, среди которых смерть ее родителей. Однако она встречает свою любовь и ее жизнь наполняется новым смыслом.