Турецкая актриса Севда Фердаг скончалась в возрасте 81 года

В Стамбуле 17 февраля на 82-м году жизни скончалась актриса Севда Фердаг. Она известна по роли в фильме "Королек — птичка певчая".
Настоящее имя актрисы — Лютфие Дурмул. По сообщениям СМИ Турции, она умерла после тяжелой болезни в собственном доме.
Севда Фердаг начала актерскую карьеру в 1950-х годах прошлого столетия. Она принимала участие в более чем 155 фильмах: "Невеста", "Трудный роман", "Скрытое лицо" и других.
Сюжет мелодрамы "Королек — птичка певчая" строится вокруг девушки Фериде. В детстве ей дали прозвище "королек" за веселый характер. Она проходит через множество трудностей, среди которых смерть ее родителей. Однако она встречает свою любовь и ее жизнь наполняется новым смыслом.
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