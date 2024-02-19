В ЛДПР рассказали о начале съемок байопика о Владимире Жириновском

Летом 2024 года планируется начать съемки биографического фильма о Владимире Жириновском. Об этом РИА Новости рассказала глава пресс-службы ЛДПР Элеонора Кавшар.
По ее словам, режиссером нового байопика выступит Александр Баранов — известный российский деятель кино. Она также добавила, что из фильма зрители смогут узнать малоизвестные подробности о жизни бывшего главы партии ЛДПР.
"Сценарий написан на основе проведенного масштабного исследования биографии Владимира Вольфовича Жириновского", — рассказала Элеонора Кавшар.
Напомним, что Владимир Жириновский скончался на 76-м году жизни 6 апреля 2022 года.
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