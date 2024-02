В ЛДПР рассказали о начале съемок байопика о Владимире Жириновском

Летом 2024 года планируется начать съемки биографического фильма о Владимире Жириновском. Об этом РИА Новости рассказала глава пресс-службы ЛДПР Элеонора Кавшар.

Фото: http://kremlin.ru/news/46036 by пресс-служба Президента РФ is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported