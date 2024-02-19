В ЛДПР рассказали о начале съемок байопика о Владимире Жириновском

ЛДПР заявила, что этим летом начнут снимать байопик о Жириновском

Летом 2024 года планируется начать съемки биографического фильма о Владимире Жириновском. Об этом РИА Новости рассказала глава пресс-службы ЛДПР Элеонора Кавшар.

Фото: http://kremlin.ru/news/46036 by пресс-служба Президента РФ is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

По ее словам, режиссером нового байопика выступит Александр Баранов — известный российский деятель кино. Она также добавила, что из фильма зрители смогут узнать малоизвестные подробности о жизни бывшего главы партии ЛДПР.

"Сценарий написан на основе проведенного масштабного исследования биографии Владимира Вольфовича Жириновского", — рассказала Элеонора Кавшар.

Напомним, что Владимир Жириновский скончался на 76-м году жизни 6 апреля 2022 года.