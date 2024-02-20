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В России появится сказочный мюзикл о знаменитом герое русских былин Садко

Российская компания работает над киномюзиклом "Садко"

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Кино

Кинокомпания ID Production разрабатывает музыкальный фильм "Садко", основанный на северных былинах.

Российская компания работает над киномюзиклом "Садко"
Фото: otkritka-reprodukzija.blogspot.com by Ivan Bilibin (1876–1942) is licensed under public domain

История повествует о путешествиях нищего гусляра Садко из Новгорода на дно Ильмень-озера к царю морскому. В новом фильме события будут разворачиваться как в прошлом, так и в настоящем времени.

Режиссером и композитором проекта является Дарья Чаруша, а информация о сценаристах пока не разглашается.

Учитывая, что новость о фильме появилась недавно и он обещает быть достаточно дорогостоящим, вероятно, идет поиск партнеров и финансирования для проекта.

Будем надеяться, что сюжет мюзикла получится увлекательным и интересным, как в советском известном фильме "Садко", снятым режиссёром Александром Птушко.

Садко (фильм 1952) в HD и 4K. Советская сказка в оригинальной озвучке
Автор Кристина Бондаренко
Кристина Бондаренко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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