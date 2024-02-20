В России появится сказочный мюзикл о знаменитом герое русских былин Садко

Кинокомпания ID Production разрабатывает музыкальный фильм "Садко", основанный на северных былинах.
История повествует о путешествиях нищего гусляра Садко из Новгорода на дно Ильмень-озера к царю морскому. В новом фильме события будут разворачиваться как в прошлом, так и в настоящем времени.
Режиссером и композитором проекта является Дарья Чаруша, а информация о сценаристах пока не разглашается.
Учитывая, что новость о фильме появилась недавно и он обещает быть достаточно дорогостоящим, вероятно, идет поиск партнеров и финансирования для проекта.
Будем надеяться, что сюжет мюзикла получится увлекательным и интересным, как в советском известном фильме "Садко", снятым режиссёром Александром Птушко.
Косметологи рекомендуют начинать уход за кожей вокруг глаз с самого раннего возраста, но моя история с этими средствами началась лишь в 20 лет.