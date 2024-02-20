Детективный сериал "Метод" с Хабенским в главной роли получил продолжение

Этим летом приступят к съемкам третьего сезона сериала "Метод"

0:56 Your browser does not support the audio element. Кино

Команда во главе с режиссёром Юрием Быковым и креативным продюсером Максимом Полинским приступит к съемкам сериала "Метод" летом 2024 года.

Фото: Collecting hair snagged on a wire hair trap (Northern Divide Grizzly Bear Project) by GlacierNPS is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Первый и второй сезоны получили зрительское признание, а также престижные премии ТЭФИ и АПКиТ. Права на показ сериала в мировом прокате даже приобрела стриминговая платформа Netflix.

Главным героем "Метода" является следователь Родион Меглин, у которого выдающийся аналитический склад ума и дедуктические способности. Он ищет маньяков и прочих убийц, используя особую методику. Также сыщику помогает напарница-стажер — Есеня Стеклова (Паулина Андреева). У девушки есть своя личная цель в этой непростой работе — установить причины смерти своей матери.

Точной даты выхода премьеры третьего сезона "Метода" пока нет, но уже неизвестно, что он запланирован на 2025 год.