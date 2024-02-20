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Детективный сериал "Метод" с Хабенским в главной роли получил продолжение

Этим летом приступят к съемкам третьего сезона сериала "Метод"

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Кино

Команда во главе с режиссёром Юрием Быковым и креативным продюсером Максимом Полинским приступит к съемкам сериала "Метод" летом 2024 года.

Этим летом приступят к съемкам третьего сезона сериала "Метод"
Фото: Collecting hair snagged on a wire hair trap (Northern Divide Grizzly Bear Project) by GlacierNPS is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Первый и второй сезоны получили зрительское признание, а также престижные премии ТЭФИ и АПКиТ. Права на показ сериала в мировом прокате даже приобрела стриминговая платформа Netflix.

Главным героем "Метода" является следователь Родион Меглин, у которого выдающийся аналитический склад ума и дедуктические способности. Он ищет маньяков и прочих убийц, используя особую методику. Также сыщику помогает напарница-стажер — Есеня Стеклова (Паулина Андреева). У девушки есть своя личная цель в этой непростой работе — установить причины смерти своей матери.

Точной даты выхода премьеры третьего сезона "Метода" пока нет, но уже неизвестно, что он запланирован на 2025 год.

сериал Метод (2015) Русский трейлер
Автор Кристина Бондаренко
Кристина Бондаренко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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