Детективный сериал "Метод" с Хабенским в главной роли получил продолжение

Команда во главе с режиссёром Юрием Быковым и креативным продюсером Максимом Полинским приступит к съемкам сериала "Метод" летом 2024 года.
Первый и второй сезоны получили зрительское признание, а также престижные премии ТЭФИ и АПКиТ. Права на показ сериала в мировом прокате даже приобрела стриминговая платформа Netflix.
Главным героем "Метода" является следователь Родион Меглин, у которого выдающийся аналитический склад ума и дедуктические способности. Он ищет маньяков и прочих убийц, используя особую методику. Также сыщику помогает напарница-стажер — Есеня Стеклова (Паулина Андреева). У девушки есть своя личная цель в этой непростой работе — установить причины смерти своей матери.
Точной даты выхода премьеры третьего сезона "Метода" пока нет, но уже неизвестно, что он запланирован на 2025 год.
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