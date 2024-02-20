В сети появились первые отзывы кинокритиков о фильме «Дюна: часть вторая»

Кинокритики оценили вторую часть "Дюны" положительно

1:18 Your browser does not support the audio element. Кино

В Лондоне состоялась долгожданная кино-премьера «Дюна: часть вторая». Фильм получил первые отзывы кинокритиков и зрителей. Все, как один, пишут положительные рецензии в социальных сетях. Многие уже называют вторую часть «Дюны» шедевром научно-фантастического кино, и что режиссеру Дени Вильневу удалось превзойти самого себя.

Фото: commons.wikimedia.org by Daniel Kraft is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Кинокритик Эрик Айзенберг из «Cinema Blend» отметил, что вторая часть является точной адаптацией романа с некоторыми небольшими оправданными изменениями, а Скотт Дж. Дэвис хвалит режиссера за неизменно превосходный актерский состав и их блистательную игру.

Гриффин Шиллер и Джаз Тангкей уже наградили «Дюну: часть вторую» званием величайшего произведения, а кинокритик Джордан Фарли из «Total Film» сравнил кино с «Властелином колец»:

Я потрясен фильмом. Нахожу вторую часть еще более захватывающей и эмоциональной, чем первую. Ясность, весомость и масштаб действия ошеломляют. Для меня теперь это кино занимает особое место рядом с «Властелином колец»

Напоминаем, что фильм «Дюна: часть вторая» выйдет в мировой прокат 1 марта.