В сети появились первые отзывы кинокритиков о фильме «Дюна: часть вторая»

В Лондоне состоялась долгожданная кино-премьера «Дюна: часть вторая». Фильм получил первые отзывы кинокритиков и зрителей. Все, как один, пишут положительные рецензии в социальных сетях. Многие уже называют вторую часть «Дюны» шедевром научно-фантастического кино, и что режиссеру Дени Вильневу удалось превзойти самого себя.
Кинокритик Эрик Айзенберг из «Cinema Blend» отметил, что вторая часть является точной адаптацией романа с некоторыми небольшими оправданными изменениями, а Скотт Дж. Дэвис хвалит режиссера за неизменно превосходный актерский состав и их блистательную игру.
Гриффин Шиллер и Джаз Тангкей уже наградили «Дюну: часть вторую» званием величайшего произведения, а кинокритик Джордан Фарли из «Total Film» сравнил кино с «Властелином колец»:
Я потрясен фильмом. Нахожу вторую часть еще более захватывающей и эмоциональной, чем первую. Ясность, весомость и масштаб действия ошеломляют. Для меня теперь это кино занимает особое место рядом с «Властелином колец»
Напоминаем, что фильм «Дюна: часть вторая» выйдет в мировой прокат 1 марта.
Косметологи рекомендуют начинать уход за кожей вокруг глаз с самого раннего возраста, но моя история с этими средствами началась лишь в 20 лет.