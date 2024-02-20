Исторический эпос "Наполеон" с Хоакином Фениксом и Ванессой Кирби появится 1 марта на Apple TV+

История рассказывает о восхождении Наполеона Бонапарта к вершинам власти, его знаменитых сражениях и сложных отношениях с его женой Жозефиной.
Кинолента подробно описывает самые известные битвы Наполеона, которые ярко демонстрируют в нем безжалостного лидера с нескончаемыми амбициями и выдающимися стратегическими навыками. Но кроме всего прочего, фильм освещает значительную часть истории через призму его страстных отношений с женой, Жозефиной, которую с непреодолимой силой и изяществом воплощает Ванесса Кирби.
Для съемок этой эпической драмы было потрачено целых 62 дня в различных местах Англии и Мальты. Режиссер Ридли Скотт работал с 11 камерами, чтобы запечатлеть каждую деталь событий. Хронометраж фильма составляет около 3 часов, однако у самого режиссера имеется четырехчасовая версия с расширенным рассказом о жизни Жозефины до ее встречи с Наполеоном.
Косметологи рекомендуют начинать уход за кожей вокруг глаз с самого раннего возраста, но моя история с этими средствами началась лишь в 20 лет.