Исторический эпос "Наполеон" с Хоакином Фениксом и Ванессой Кирби появится 1 марта на Apple TV+

Премьерный фильм "Наполеон" Ридли Скотта выйдет на Apple TV+ в марте

0:57 Your browser does not support the audio element. Кино

История рассказывает о восхождении Наполеона Бонапарта к вершинам власти, его знаменитых сражениях и сложных отношениях с его женой Жозефиной.

Фото: National Library, London by Horace Vernet (1789–1863) is licensed under public domain

Кинолента подробно описывает самые известные битвы Наполеона, которые ярко демонстрируют в нем безжалостного лидера с нескончаемыми амбициями и выдающимися стратегическими навыками. Но кроме всего прочего, фильм освещает значительную часть истории через призму его страстных отношений с женой, Жозефиной, которую с непреодолимой силой и изяществом воплощает Ванесса Кирби.

Для съемок этой эпической драмы было потрачено целых 62 дня в различных местах Англии и Мальты. Режиссер Ридли Скотт работал с 11 камерами, чтобы запечатлеть каждую деталь событий. Хронометраж фильма составляет около 3 часов, однако у самого режиссера имеется четырехчасовая версия с расширенным рассказом о жизни Жозефины до ее встречи с Наполеоном.