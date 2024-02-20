Госфильмофонд России и Национальный архив фильмов Ирана договорились о сотрудничестве

Иран и Россия договорились о взаимодействии в сфере кино

0:59 Your browser does not support the audio element. Кино

Дмитрий Давиденко, руководитель департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры РФ, Федор Соснов, исполнительный директор Фонда кино, и Денис Аксенов, генеральный директор Госфильмофонда РФ, представляли российскую делегацию в Иране, где были проведены официальные встречи.

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Одной из основных тем встречи был обсуждение организации фестиваля иранского кино, который запланирован на лето 2024 года в России.

Стороны также обсудили возможности сотрудничества в области киноархивов и обмена опытом между российскими и иранскими специалистами. Особое внимание будет уделено сотрудничеству в сборе и сохранении редких кино- и видеоматериалов, а также обмену научной и образовательной информацией.

Обе стороны выразили готовность делиться профессиональными знаниями и передавать актуальные технологии. Важным аспектом сотрудничества станет также восстановление и реставрация уникальных фильмов.