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Госфильмофонд России и Национальный архив фильмов Ирана договорились о сотрудничестве

Иран и Россия договорились о взаимодействии в сфере кино

0:59
Кино

Дмитрий Давиденко, руководитель департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры РФ, Федор Соснов, исполнительный директор Фонда кино, и Денис Аксенов, генеральный директор Госфильмофонда РФ, представляли российскую делегацию в Иране, где были проведены официальные встречи.

Иран и Россия договорились о взаимодействии в сфере кино
Фото: pixabay.com by commons.wikimedia.org is licensed under Creative Commons Zero

Одной из основных тем встречи был обсуждение организации фестиваля иранского кино, который запланирован на лето 2024 года в России.

Стороны также обсудили возможности сотрудничества в области киноархивов и обмена опытом между российскими и иранскими специалистами. Особое внимание будет уделено сотрудничеству в сборе и сохранении редких кино- и видеоматериалов, а также обмену научной и образовательной информацией.

Обе стороны выразили готовность делиться профессиональными знаниями и передавать актуальные технологии. Важным аспектом сотрудничества станет также восстановление и реставрация уникальных фильмов.

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Автор Кристина Бондаренко
Кристина Бондаренко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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