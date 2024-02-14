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На 86-м году жизни не стало актрисы из "Бриллиантовой руки" Виктории Островской

Умерла звезда "Бриллиантовой руки" актриса Виктория Островская

1:20
Кино

В своём Telegram-канале ведущий Андрей Малахов сообщил о скоропостижной кончине Виктории Островской, актрисы, запомнившейся зрителям своей короткой, но яркой ролью в фильме "Бриллиантовая рука". Фразочка: "цигель-цигель, ай-лю-лю" как будто была написана специально для неё, и она надолго осталась в памяти поклонников кино.

Умерла звезда "Бриллиантовой руки" актриса Виктория Островская
Фото: vk.com by Кино, телевидение, театр: любимые моменты is licensed under public domain

Журналист рассказал о том, как ассистент Леонида Гайдая заметил эффектную девушку на улице и предложил ей сыграть небольшую роль в фильме, не проводя никаких проб. Оказалось, что это был её дебют на большом экране. После этого она также снялась в фильме "Старый знакомый" Игоря Ильинского и Аркадия Кольцатого. Однако, для Виктории кинокарьера на этом завершилась.

Виктория Островская появилась на свет 1 сентября 1938 года и получила образование в Киевском государственном институте театрального искусства им. И. Карпенко-Карого. До своей первой кинороли она трудилась диспетчером на автобазе. После съемок в фильмах она была библиотекаршей и инструктором по аэробике.

Подробности и причины смерти Виктории Островской пока остаются неизвестными. Поклонники выражают свои соболезнования семье знаменитости. Она хоть и имела только эпизодические роли, но запомнилась зрителям.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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