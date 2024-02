Сыграли и реальные жители города: режиссёр Симонов рассказал подробности о съёмках фильма про Мариуполь

Режиссёр первого художественного фильма "20/22", посвященного событиям Специальной Военной Операции на Украине (СВО), Андрей Симонов, поделился деталями о достоверности описанных событий и процессе съемок в Мариуполе в интервью с "Радио 1".

Фото: commons.wikimedia.org by Olegzima is licensed under Attribution-Share Alike 3.0 Unported