Сыграли и реальные жители города: режиссёр Симонов рассказал подробности о съёмках фильма про Мариуполь

Режиссёр Симонов рассказал о съёмках фильма "20/22" в обстреливаемом Мариуполе

Режиссёр первого художественного фильма "20/22", посвященного событиям Специальной Военной Операции на Украине (СВО), Андрей Симонов, поделился деталями о достоверности описанных событий и процессе съемок в Мариуполе в интервью с "Радио 1".

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Ранее было объявлено, что кинокомпания ООО "ББГ", при поддержке АНО "Институт Развития Интернета", завершила съемки первого художественного многосерийного фильма, посвященного событиям специальной военной операции на Украине. Премьера намечена на 23 февраля.

Симонов отметил, что в ходе создания фильма съемочная группа получила консультации от множества экспертов. Одним из соавторов сценария стал боец батальона "Сомали", участник СВО и военный корреспондент Ринат Есеналиев. Этот сотрудничество позволило достоверно воссоздать события, что было оценено российскими военными на передовой.

"Я считаю важным, чтобы культура отражала актуальные события, которые влияют на жизнь людей. Война — одно из таких событий. Мне кажется неправильным игнорировать это", — подчеркнул режиссер.

Также он пояснил выбор Мариуполя для съемок. Изначально создатели фильма не рассматривали этот город, опасаясь отправлять съемочную группу в период украинского контрнаступления весной 2023 года.

Однако подходящей локации в других регионах России найти не удалось. Важно было показать реальные разрушения, вызванные боевыми действиями, а не временем. Такие виды можно было наблюдать именно в Мариуполе.

Кроме того, местные жители приняли активное участие в съёмках, выступая в роли массовых сцен. Режиссер отметил, что в фильме появятся местные дети, женщины и пожилые люди, которые лично пережили события. Их рассказы и опыт помогли создать более достоверную картину.