"Казанский феномен" зародился в 1970-х, а точное число его банд неизвестно до сих пор

Одно из самых отчётливых явлений в криминальной истории России — "Казанский феномен", о котором сняты документальные фильмы и написаны книги. Точное число группировок, действовавших в то время, остается неизвестным. В начале 1980-х годов МВД СССР сообщало о 90 группировках в Казани с численностью от 300 до 400 человек в каждой.

Фото: https://samaragis.ru/v-samarskoj-oblasti-rassledujut-ubijstvo-dvuh-zhenshhin/; unsplash.com

К 1986 году советская милиция уже говорила о 3,5 тысячах членов банд. СМИ упоминали от 65 до 75 банд, в то время как ВЛКСМ утверждала о наличии 80-90. По словам Роберта Гараева, автора книги "Слово пацана", число банд превышало 150.

Названия банд отражали их территориальную привязку. Например, "Жилка" базировалась в микрорайоне с таким названием, банда "Московский двор" ассоциировалась с московским рынком, а "Овражий двор" получила свое имя благодаря близлежащему оврагу, где находился дом лидера.

"Хади-Такташ" сформировалась на улице с таким же названием в районе Вахитова, а "Тяп-Ляп" — в микрорайоне Теплоконтроль, сообщает inkazan.ru.

Интерес к бандитизму в Казани угас только в начале 2000-х годов.