Одно из самых отчётливых явлений в криминальной истории России — "Казанский феномен", о котором сняты документальные фильмы и написаны книги. Точное число группировок, действовавших в то время, остается неизвестным. В начале 1980-х годов МВД СССР сообщало о 90 группировках в Казани с численностью от 300 до 400 человек в каждой.
К 1986 году советская милиция уже говорила о 3,5 тысячах членов банд. СМИ упоминали от 65 до 75 банд, в то время как ВЛКСМ утверждала о наличии 80-90. По словам Роберта Гараева, автора книги "Слово пацана", число банд превышало 150.
Названия банд отражали их территориальную привязку. Например, "Жилка" базировалась в микрорайоне с таким названием, банда "Московский двор" ассоциировалась с московским рынком, а "Овражий двор" получила свое имя благодаря близлежащему оврагу, где находился дом лидера.
"Хади-Такташ" сформировалась на улице с таким же названием в районе Вахитова, а "Тяп-Ляп" — в микрорайоне Теплоконтроль, сообщает inkazan.ru.
Интерес к бандитизму в Казани угас только в начале 2000-х годов.
При подготовке к посеву растений важно не только выбрать правильное место и время, но и правильно подготовить семена. Одним из важных этапов подготовки является замачивание семян. Этот процесс позволяет ускорить прорастание и повысить всхожесть семян, что в свою очередь положительно сказывается на урожайности.