Эксперименты с фигурой в искусстве: как российские актеры меняют свою внешность для ролей

Известный голливудский актер Кристиан Бейл, исполнивший 30 января 50 лет, стал известен своими физическими трансформациями для ролей в кино.
От экстремального похудения до набора десятков килограммов, он менялся ради искусства. Такие эксперименты не чужды и российским актерам.
Например, Александр Олео набирал вес для роли Немировича-Данченко, а Саша Бортич и Евгений Цыганов также претерпели изменения в своей физической форме для ролей в фильмах. Об этом сообщает Известия.
Интересно, как такие трансформации влияют на здоровье артистов и какие они считают этот процесс.
Курицу используют в разнообразных блюдах, варят, жарят, тушат, готовят холодец, котлеты, домашние колбасы, отбивные и многое другое.