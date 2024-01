Эксперименты с фигурой в искусстве: как российские актеры меняют свою внешность для ролей

Известный голливудский актер Кристиан Бейл, исполнивший 30 января 50 лет, стал известен своими физическими трансформациями для ролей в кино.

Фото: Wikipedia by Robert G. Wilson is licensed under CC BY-SA 3.0