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Эксперименты с фигурой в искусстве: как российские актеры меняют свою внешность для ролей

Российские звезды готовы похудеть, набрать вес ради роли

Кино

Известный голливудский актер Кристиан Бейл, исполнивший 30 января 50 лет, стал известен своими физическими трансформациями для ролей в кино.

Российские звезды готовы похудеть, набрать вес ради роли
Фото: Wikipedia by Robert G. Wilson is licensed under CC BY-SA 3.0

От экстремального похудения до набора десятков килограммов, он менялся ради искусства. Такие эксперименты не чужды и российским актерам.

Например, Александр Олео набирал вес для роли Немировича-Данченко, а Саша Бортич и Евгений Цыганов также претерпели изменения в своей физической форме для ролей в фильмах. Об этом сообщает Известия

Интересно, как такие трансформации влияют на здоровье артистов и какие они считают этот процесс.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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