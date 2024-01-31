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"Понравилось": Павел Деревянко снимался в гробу для фильма "Конец Славы»

Актер Деревянко признал, что ему нравилось сниматься в гробу

1:04
Кино

В кинотеатре "Каро Октябрь" состоялась светская премьера фильма "Конец Славы", где главную роль исполнил Павел Деревянко. В широкий прокат лента поступит 1 февраля, передаёт портал News. ru.

Актер Деревянко признал, что ему нравилось сниматься в гробу
Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International

По сюжету, герой фильма, которого сыграл артист, захотел напомнить всем о себе. Сделать это он решил неожиданным для окружающих способом — инсценировав собственную смерть и похороны. Актер рассказал, что во время съемок сцен с гробом чувствовал себя спокойно и хотел спать. Он признался, что у него нет предубеждений и он не верит в суеверия.

"Все зависит от того, как ты к этой ситуации относишься. Я не волновался совершенно по этому поводу — лечь в гроб… в киногроб, я имею в виду. Наоборот, в этом ящике чувствовался большой покой, хотелось спать”, — сообщил он.

Артист уточнил, что в гроб к нему положили бутылку водки, которая потом пригодилась ему по сюжету. Деревянко признался журналистам, что больше всего на свете боится потерять родных и близких.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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