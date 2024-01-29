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Роберт Дауни-младший рад, что не получил "Оскар“ за лучшую мужскую роль в 1993 году

"Я был молод и безумен" — Роберт Дауни-младший о себе молодом

Кино » Зарубежное кино

Роберта Дауни-младший размышляет  о номинациях на "Оскар", росте и эволюции в карьере.

"Я был молод и безумен" — Роберт Дауни-младший о себе молодом
Фото: МОНИКА ШИППЕР /GETTY IMAGES is licensed under https://www.hollywoodreporter.com/movies/movie-news/robert-downey-jr-chaplin-best-actor-oscar-in-1993-1235807794/

Во время недавнего интервью на шоу The View актёр затронул "нелюбимый" аспект своей ранней карьеры. Он откровенно рассказал о том, почему получение "Оскара" в 1993 году могло стать худшим для его карьеры. 

"Я был молод и безумен", - поделился Дауни-младший. "Это создало бы у меня впечатление, что я на правильном пути".

Тогда, в возрасте 28 лет, его отметили за великолепное исполнение роли Чарли Чаплина в фильме "Чаплин".

Роберт Дауни-младший в начале карьеры страдал от наркотической зависимости и дважды попадал за решётку. Первый раз - в 1996 году - он был арестован за вождение в нетрезвом состоянии и нарушение условий освобождения под залог. В 1999 году актер снова попал за решётку за нарушение условий реабилитационного лечения от наркотиков. Актёр не любит вспоминать о данном периоде своей жизни, а также благодарит свою супругу и семью, которые вытащили его из зависимости. 

Сегодня актер, известный своими культовым образами Железного человека в кинематографической вселенной Marvel и Шерлока Холмса в фильмах Гая Ричи,  стал синонимом стойкости и интеллекта. Также он получил третью номинацию на "Оскар" за роль физика и политика Льюиса Штрауса в фильме Кристофера Нолана "Оппенгеймер".

Роберт Дауни Младший скандальное интервью ХАШ Рэкордс (Озвучка от владимира лаврухина) - YouTube
Автор Виталий Лукьянов
Виталий Лукьянов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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