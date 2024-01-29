На видеоплатформе в США вышла совместная работа Спилберга и Хэнкса "Властелины воздуха"

"Властелины воздуха": вышел новый эпос Спилберга об авиабоях во Второй мировой

Союз Стивена Спилберга и Тома Хэнкса создал новый эпический сериал о Второй мировой войне и о героях пилотах.

26 января на Apple TV+ состоялась премьера первых трех эпизодов сериала "Властелины воздуха". Фильм, основанный на документальной книге Дональда Л. Миллера является духовным продолжением "Братьев по оружию" и "Тихого океана", рассказывающее о бойцах 100-й бомбардировочной группы, осуществляющих рискованные бомбардировки над нацистской Германией во времена Второй мировой войны. Проект создан тем же коллективом под руководством Стивена Спилберга и Тома Хэнкса.

Действие разворачивается в 1943 году, когда 100-я бомбардировочная группа ВВС США, включая молодых пилотов, отправляется на боевые задачи во Второй мировой. Скоро их называют "кровавой сотней" из-за высоких потерь в боевых вылетах.

В мини-сериал девять эпизодов, и уже доступны первые три. В актерском составе Остин Батлер, Каллум Тёрнер, Барри Кеоган, Энтони Бойл и Рафф Лоу.