Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бьюти-багаж: какую косметику взять в самолет
Врач Жданова заявила, что "уколы красоты" опасная процедура
Греческий депутат назвал военную помощь Украине "изменой"
Как правильно подготовить почву для цветника
Financial Times раскрыла планы подрыва Евросоюзом венгерской экономики
Мало кто знает, как с помощью сахара прорастить хорошую и крепкую рассаду, - рассказываем
Омлет-скрэмбл с вялеными помидорами: аппетитный и полезный завтрак
Эксперты рассказали о привычках водителей, приводящих к поломкам дверей автомобиля
Из России начнутся экскурсионные поездки в Северную Корею
На видеоплатформе в США вышла совместная работа Спилберга и Хэнкса "Властелины воздуха"

"Властелины воздуха": вышел новый эпос Спилберга об авиабоях во Второй мировой

Кино » Зарубежное кино

Союз Стивена Спилберга и Тома Хэнкса создал новый эпический сериал о Второй мировой войне и о героях пилотах. 

26 января на Apple TV+ состоялась премьера первых трех эпизодов сериала "Властелины воздуха".  Фильм, основанный на документальной книге Дональда Л. Миллера является  духовным  продолжением "Братьев по оружию" и "Тихого океана", рассказывающее о бойцах 100-й бомбардировочной группы, осуществляющих рискованные бомбардировки над нацистской Германией во времена Второй мировой войны.  Проект создан тем же коллективом под руководством Стивена Спилберга и Тома Хэнкса.

Действие разворачивается в 1943 году, когда 100-я бомбардировочная группа ВВС США, включая молодых пилотов, отправляется на боевые задачи во Второй мировой. Скоро их называют "кровавой сотней" из-за высоких потерь в боевых вылетах.

В мини-сериал  девять эпизодов, и уже доступны первые три. В актерском составе Остин Батлер, Каллум Тёрнер, Барри Кеоган, Энтони Бойл и Рафф Лоу.

Властелины воздуха (1 сезон) — Русский трейлер (Дубляж, 2024) - YouTube
Автор Виталий Лукьянов
Виталий Лукьянов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Популярное
Топливо до отказа: почему производители автомобилей рекомендуют полный бак и как это влияет на его работу

Некоторые водители считают, что заправка автомобиля до полного бака может быть рискованной, тогда как другие видят в этом преимущества.

Руководитель автосервиса объяснил, опасна ли заправка машины до полного бака
Новая Конфедерация США: Техасу выслали подкрепление с тяжёлой техникой
Новая Конфедерация США набирает обороты: Техасу выслали подкрепление с тяжёлым вооружением
Какими на самом деле должны быть обороты двигателя на холостом ходу
Как довольно просто очистить унитаз от ржавчины: как с это сделать с народной смекалкой и химией
Новая эра в сфере обороны между США и Аргентиной: как мимо Киева проплыли F-16 Дмитрий Плотников Путин создаст новый Варшавский договор Любовь Степушова Чаще всего миром конфликт не окончить: мудрецы прошлого обсудили это со всех сторон Сергей Лебедев
Октановое число и марка топлива: почему мифы о качестве бензина АИ-92 и АИ-95 не выдерживают проверки экспертов
Вера Брежнева отреагировала на обвинения Бони, что она участвовала в эскорте
Чем оттереть клей-момент с рук
Чем оттереть клей-момент с рук
Последние материалы
В США поняли, что Украине уже не поможет ни Байден, ни Трамп
Эксперт Шутов: быстрая разрядка батареи телефона может быть признаком прослушки
Анфиса Чехова показала подросшего сына Соломона
Почему мы сушим волосы феном неправильно — рассказывает знаменитый парикмахер
Онколог Федосейкин назвал обязательную процедуру для женщин: узи молочных желез
Гуляш по этому рецепту получится таким сочным и мягким, что будет просто таять во рту
Восстановление мышц — важная стадия после тренировки, которую нельзя игнорировать
Названы советы, как выбрать раковину для ванной
Крестоцветные растения подтверждены различным болезням
Итальянский футболист Балотелли показал разницу между Путиным и Байденом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников