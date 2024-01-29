На видеоплатформе в США вышла совместная работа Спилберга и Хэнкса "Властелины воздуха"

Союз Стивена Спилберга и Тома Хэнкса создал новый эпический сериал о Второй мировой войне и о героях пилотах.
26 января на Apple TV+ состоялась премьера первых трех эпизодов сериала "Властелины воздуха". Фильм, основанный на документальной книге Дональда Л. Миллера является духовным продолжением "Братьев по оружию" и "Тихого океана", рассказывающее о бойцах 100-й бомбардировочной группы, осуществляющих рискованные бомбардировки над нацистской Германией во времена Второй мировой войны. Проект создан тем же коллективом под руководством Стивена Спилберга и Тома Хэнкса.
Действие разворачивается в 1943 году, когда 100-я бомбардировочная группа ВВС США, включая молодых пилотов, отправляется на боевые задачи во Второй мировой. Скоро их называют "кровавой сотней" из-за высоких потерь в боевых вылетах.
В мини-сериал девять эпизодов, и уже доступны первые три. В актерском составе Остин Батлер, Каллум Тёрнер, Барри Кеоган, Энтони Бойл и Рафф Лоу.
Некоторые водители считают, что заправка автомобиля до полного бака может быть рискованной, тогда как другие видят в этом преимущества.