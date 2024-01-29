Телесериал под названием "Очевидное невероятное" заинтересует любителей рассказов Кира Булычёва

Вышел телесериал под названием "Очевидное невероятное"

1:11 Your browser does not support the audio element. Кино

Погрузитесь в таинственный мир "Очевидного невероятного"! Фантастический сериал с Максимом Лагашкиным, Артёмом Быстровым и Светланой Ходченковой.

Фото: fenrisulv.elfwood.com by Per Johansson is licensed under Public Domain Dedication

Вышел телесериал под названием "Очевидное невероятное", который основан на произведениях Кира Булычёва и разворачивается в загадочном городке Великий Гусляр. Этот уголок притягивает разнообразные аномалии, будь то пришельцы, заблудившиеся во времени путешественники или другие феномены.

Однако настоящая угроза приходит из Москвы в лице нового мэра Белинского (Максим Лагашкин), который стремится раскрыть тайны местных чудес перед миром. Старый товарищ и глава местного ТСЖ Молодцов (Артём Быстров) решает противостоять этому, чтобы предотвратить катастрофу, которая может вызвать планетарный интерес к Гусляру.

Автор сценария Максим Кудымов, известный по работе над "Реальными пацанами" и "Трудными подростками", создал сериал, а режиссером выступил Александр Войтинский, известный своими работами "По щучьему велению" и "Призрак".

В ролях Светлана Ходченкова, исполнившая роль жены Молодцова, и Павел Любимцев, представивший образ местного жителя по имени Кац.