Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Автоэксперт Ревин: что делать вместо буксования, чтобы выехать из сугроба
Врач-терапевт Белова посоветовала снимать на ночь умные часы
Россияне смогут получить налоговый вычет на лечение животных
Виктория Боня рассказала пикантный случай из жизни Веры Брежневой
Разговор с читателями: капуста не завязывает кочаны, в чем может быть причина такого поведения овоща
Ученые назвали самые редкие группы крови у людей
Назван ТОП-5 трендов загородной недвижимости 2023 года
Больше играйте с кошкой, чтобы она не мешала вам спать. И еще 3 важных совета по уходу за питомцем
Политолог Бернардини: Зеленского заменят на более сговорчивого руководителя
Ловеласу, хулигану и поэту Александру Петрову исполнилось 35 лет. Вспомним его лучшие картины

Александру Петрову исполнилось 35 лет. К юбилею актёра — о его лучших фильмах

Кино

Актёру, примерившему на себя множество образов и ролей, Александру Петрову 25 января исполнилось 35 лет. Давайте вспомним его лучшие роли в кино.

Александру Петрову исполнилось 35 лет. К юбилею актёра — о его лучших фильмах
Фото: https://www.kino-teatr.ru/kino/news/y2019/6/18449/foto/166074/ by фото добавил посетитель omela

"Пока цветёт папоротник" (2013)

Реж. Евгений Бедарев Рейтинг: 7.4IMDb: 7.4

В этой фантастической саге Александр Петров воплощает образ журналиста Кирилла, случайно оказавшегося в горах Алтая. Спасая мир от нечисти из параллельной вселенной, он привнёс в российскую телевизионную индустрию новый уровень. Продолжение сиквела подтвердило актёрский талант Петрова и подняло планку ожиданий зрителей.

"Полицейский с Рублевки" (2016)

Реж. Илья Куликов Рейтинг: 8.1IMDb: 7.5

Роль полицейского Гриши Измайлова в сериале и его сиквелах привлекла внимание публики к таланту Петрова в комедийных жанрах. Его циничный и одновременно человечный персонаж стал символом чёрного юмора, а смешанные чувства и забота о младшей сестре сделали Гришу по-настоящему народно любимым актёром, сделав ему имя. В этом фильме зародился прекрасный дуэт Александра Петрова и Сергея Бурунова.

Лёд" (2018) и "Лёд 2" (2020)

Реж. Олег Трофим Рейтинг 6,8 IMDb 6,8

Реж. Жора Крыжовников Рейтинг 7,3 IMDb 6,5

Александр Петров в роли хоккеиста Александра Горина, звезды на льду, стал символом спортивного драмеди. Фильм о восхождении после травмы и борьбе за успех покорил сердца зрителей и подтвердил актёрскую универсальность Петрова. И если в первой части Александр Горин предстаёт перед нами как хороший друг и человек, способный поддержать в трудную минуту, то во второй части нам рассказывается история отца-одиночки, пытающегося правильно воспитать дочку.

Продолжение следует...

Актёр Саша Петров: влюбился, женился и хочет детей!
Автор Виталий Лукьянов
Виталий Лукьянов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Популярное
Наплюйте на специализированные магазины, продающие грунт для рассады, приготовьте его самостоятельно

Огородники осведомлены о том, что для успешного выращивания рассады важны не только семена, но и качественный грунт.

Наплюйте на специализированные магазины, продающие грунт для рассады, приготовьте его самостоятельно
Рассада помидоров и перцев будет крепенькая и стройная, если подкормить ее этим
Рассада помидоров и перцев будет крепенькая и стройная, если подкормить ее этим
Уникальный финский проект столкнулся с проблемами из-за — сюрприз — России
Рынку жилья в России предрекли крах
В США заявили, что Украину непременно "бросят под трамвай" Дмитрий Плотников Юг Америки восстал: в США назревает конституционный кризис Олег Володин Помидоры, чечевица, баклажаны: три рецепта блюд с продуктами для ума Ирина Гусакова
Почему нельзя терпеть, когда гель-лак вызывает жжение во время сушки в лампе
Когда безопасно садиться за руль после употребления алкоголя: советы от представителя ГИБДД
Эксперты перечислили способы убить двигатель авто: от глушения до некачественных жидкостей
Эксперты перечислили способы убить двигатель авто: от глушения до некачественных жидкостей
Последние материалы
В США заявили, что Украину непременно "бросят под трамвай"
Назван ТОП-5 трендов загородной недвижимости 2023 года
Больше играйте с кошкой, чтобы она не мешала вам спать. И еще 3 важных совета по уходу за питомцем
Политолог Бернардини: Зеленского заменят на более сговорчивого руководителя
В Ростове-на-Дону задержаны граждане РФ, передававшие данные о частях ВС РФ Киеву
В Таиланде приняли решение о наказании участников группы "Би-2"
СК РФ начал проверку из-за смерти мужчины в заваленном снегом авто на Сахалинске
Политолог Конфисахор объяснил невозможность принятия России в НАТО желанием альянса противостоять
3 новых продукта для восстановления волос
Александре из фильма "Москва слезам не верит" исполнилось 65 лет
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников