Ловеласу, хулигану и поэту Александру Петрову исполнилось 35 лет. Вспомним его лучшие картины

Александру Петрову исполнилось 35 лет. К юбилею актёра — о его лучших фильмах

Актёру, примерившему на себя множество образов и ролей, Александру Петрову 25 января исполнилось 35 лет. Давайте вспомним его лучшие роли в кино.

Фото: https://www.kino-teatr.ru/kino/news/y2019/6/18449/foto/166074/ by фото добавил посетитель omela

"Пока цветёт папоротник" (2013)

Реж. Евгений Бедарев Рейтинг: 7.4IMDb: 7.4

В этой фантастической саге Александр Петров воплощает образ журналиста Кирилла, случайно оказавшегося в горах Алтая. Спасая мир от нечисти из параллельной вселенной, он привнёс в российскую телевизионную индустрию новый уровень. Продолжение сиквела подтвердило актёрский талант Петрова и подняло планку ожиданий зрителей.

"Полицейский с Рублевки" (2016)

Реж. Илья Куликов Рейтинг: 8.1IMDb: 7.5

Роль полицейского Гриши Измайлова в сериале и его сиквелах привлекла внимание публики к таланту Петрова в комедийных жанрах. Его циничный и одновременно человечный персонаж стал символом чёрного юмора, а смешанные чувства и забота о младшей сестре сделали Гришу по-настоящему народно любимым актёром, сделав ему имя. В этом фильме зародился прекрасный дуэт Александра Петрова и Сергея Бурунова.

Лёд" (2018) и "Лёд 2" (2020)

Реж. Олег Трофим Рейтинг 6,8 IMDb 6,8

Реж. Жора Крыжовников Рейтинг 7,3 IMDb 6,5

Александр Петров в роли хоккеиста Александра Горина, звезды на льду, стал символом спортивного драмеди. Фильм о восхождении после травмы и борьбе за успех покорил сердца зрителей и подтвердил актёрскую универсальность Петрова. И если в первой части Александр Горин предстаёт перед нами как хороший друг и человек, способный поддержать в трудную минуту, то во второй части нам рассказывается история отца-одиночки, пытающегося правильно воспитать дочку.

Продолжение следует...