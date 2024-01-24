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Впечатляющие южнокорейские фильмы, которые покорили зрительские сердца во всём мире

Захватывающие южнокорейский фильмы, которые завоевали признание во всём мире

1:42
Кино

Фильмы Южной Кореи, которые стали популярными среди киноманов по всей планете. 

1. "Побег из Могадишо", 2021. Действие фильма разворачивается в 1991 году, когда Могадишо, Сомали, контролируется правительством Барре. Однако столица начинает испытывать непрошеный хаос, когда в этом районе начинает зарождаться повстанческое движение.

В то же время посольства, расположенные как в Южной, так и в Северной Корее, настаивают на участии в ООН. Они ищут поддержки у правительства Сомали. Это один из лучших корейских боевиков, который часто транслируется по ТВ в разных странах мира.

2. "Пылающий", 2018. Сюжет вращается вокруг начинающего популярного романиста. Но в настоящее время он работает на разных работах, чтобы накопить на жизнь. Однажды он встречает свою бывшую одноклассницу, девушку, которую он сначала не узнал, поскольку она недавно перенесла пластическую операцию.

Она просит его позаботиться о ее любимой кошке, поскольку её несколько дней не будет дома. Но когда он приходит к ней домой, всё развивается неожиданным образом.

3. "Паразиты", 2019. В мире, где практически невозможно выжить, если у вас нет достаточного финансирования, семья Ким изо всех сил старается свести концы с концами.

Однажды один из членов семьи Ким устраивается на работу в богатую семью в городе. Семья Ким воспользовалась этим как возможностью, и каждому члену семьи удалось устроиться на работу в особняк Парксов. Там они начинают вести паразитический образ жизни.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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