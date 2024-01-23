Топ-3 детективных фильмов, в которых блестяще показан ход расследования и распутывания тайны

Список детективных фильмов, в которых зритель всецело погружается в расследование благодаря хитроумному сюжету.
1. "Поиск", 2018. После того, как пропала 16-летняя дочь Дэвида Кима, было начато местное расследование и к делу был приставлен детектив. Но после 37 часов безрезультативных поисков Дэвид решает поискать в единственном месте, куда ещё никто не заглядывал: в ноутбук его дочери.
2. "Воздушный маршал", 2014. Билл Маркс — ветеран службы маршалов авиации. Он рассматривает своё назначение не как обязанность по спасению жизни, а как кабинетную работу в небе. Однако новый полёт не будет обычной поездкой. Вскоре после трансатлантического перелета из Нью-Йорка в Лондон он получает серию таинственных текстовых сообщений, в которых ему приказывают, чтобы правительство перевело 150 миллионов долларов на секретный счёт, или каждые 20 минут будет умирать пассажир.
3. "Под подозрением", 2000. Адвоката просят прибыть в полицейский участок, чтобы прояснить несколько неясных моментов в его свидетельском показании о жестоком убийстве. "Это займёт всего десять минут", — говорят они, но выясняется, что простая формальность сильно затягивается.
Этот забытый вид пиона станет восхитительным украшением сада.