Топ-3 детективных фильмов, в которых блестяще показан ход расследования и распутывания тайны

Детективные фильмы с интригующими расследованиями и неожиданными сюжетными поворотами

1:20 Your browser does not support the audio element. Кино

Список детективных фильмов, в которых зритель всецело погружается в расследование благодаря хитроумному сюжету.

Фото: commons.wikimedia.org by US Air Force is licensed under This image or file is a work of a U.S. Air Force Airman or employee, taken or made as part of that person's official duties

1. "Поиск", 2018. После того, как пропала 16-летняя дочь Дэвида Кима, было начато местное расследование и к делу был приставлен детектив. Но после 37 часов безрезультативных поисков Дэвид решает поискать в единственном месте, куда ещё никто не заглядывал: в ноутбук его дочери.

2. "Воздушный маршал", 2014. Билл Маркс — ветеран службы маршалов авиации. Он рассматривает своё назначение не как обязанность по спасению жизни, а как кабинетную работу в небе. Однако новый полёт не будет обычной поездкой. Вскоре после трансатлантического перелета из Нью-Йорка в Лондон он получает серию таинственных текстовых сообщений, в которых ему приказывают, чтобы правительство перевело 150 миллионов долларов на секретный счёт, или каждые 20 минут будет умирать пассажир.

3. "Под подозрением", 2000. Адвоката просят прибыть в полицейский участок, чтобы прояснить несколько неясных моментов в его свидетельском показании о жестоком убийстве. "Это займёт всего десять минут", — говорят они, но выясняется, что простая формальность сильно затягивается.