Райн Гослинг появится в Marvel: новые слухи

Появились свежие слухи о возможном присоединении Райана Гослинга к Marvel. Инсайдер Дэниел Рихтман утверждает, что актер в настоящее время находится в процессе переговоров с Кевином Файги. Темой обсуждения стала роль Новы, которую Гослинг, по слухам, рассматривает.
В конце декабря этот же информатор утверждал, что Райан Гослинг уже присоединился к миру Marvel, однако, видимо, эта информация оказалась неверной. Сам Кевин Файги ранее в 2022 году высказывал готовность работать с Гослингом в киновселенной Marvel.
Изначально звезда фильма "Барби" выражала интерес к роли Призрачного Гонщика, но похоже, что эта идея не нашла своего воплощения, и слухи о возможной роли Гослинга в этом персонаже не подтвердились. В настоящем году планируется выход фильма "Каскадёры" с участием актера, а также его участие в приквеле трилогии "Оушены".
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