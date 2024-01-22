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Райн Гослинг появится в Marvel: новые слухи

К Marvel вероятно всё таки присоединится Райан Гослинг

0:57
Кино

Появились свежие слухи о возможном присоединении Райана Гослинга к Marvel. Инсайдер Дэниел Рихтман утверждает, что актер в настоящее время находится в процессе переговоров с Кевином Файги. Темой обсуждения стала роль Новы, которую Гослинг, по слухам, рассматривает.

К Marvel вероятно всё таки присоединится Райан Гослинг
Фото: Openverse by Gage Skidmore is licensed under CC BY-SA 2.0.

В конце декабря этот же информатор утверждал, что Райан Гослинг уже присоединился к миру Marvel, однако, видимо, эта информация оказалась неверной. Сам Кевин Файги ранее в 2022 году высказывал готовность работать с Гослингом в киновселенной Marvel.

Изначально звезда фильма "Барби" выражала интерес к роли Призрачного Гонщика, но похоже, что эта идея не нашла своего воплощения, и слухи о возможной роли Гослинга в этом персонаже не подтвердились. В настоящем году планируется выход фильма "Каскадёры" с участием актера, а также его участие в приквеле трилогии "Оушены".

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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