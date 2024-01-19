Фильмы о бедных людях, которые сумели стать богатыми и знаменитыми

Выбираете фильм для просмотра? Советуем посмотреть фильмы о людях, которые сумели заработать миллионы, родившись в бедных семьях.
1. "Разбогатей или умри", 2005. Фильм показывает вдохновляющую жизнь 50 Cent, знаменитого рэпера и предпринимателя. Мать музыканта была убита, когда он был ещё ребенком, и он никогда не знал своего отца.
В юности он занялся противозакнной деятельностью, чтобы заплатить за свои кроссовки, но всегда мечтал стать знаменитым рэпером. В него выстрелили 9 раз какие-то люди, которым не нравилось то, что он делал.
Тот факт, что он выздоровел после того, как в него выстрелили 9 раз, а затем стал тем рэпером, которым он является сегодня, невероятно вдохновляет.
2. "8 миля", 2002. Это фильм о другом начинающем рэпере Рэббите (Эминем). Рэббит живет в трейлере со своей мамой и работает на безнадежной работе в Детройте.
В свободное время он начал выступать на рэп-баттлах, где был единственным белым исполнителем, писал музыку и копил деньги, чтобы хватило на студийное время.
Это ещё один из лучших вдохновляющих фильмов, в котором показано, как кто-то, начинающий с самого низа, невероятно усердно работает, чтобы добраться до вершины, несмотря ни на что.
3. "Малышка на миллион", 2004. Это потрясающий фильм о женщине-боксере, с участием Клинта Иствуда. Мэгги часто ходит в спортзал тренироваться, но она хочет боксировать профессионально.
Когда она спрашивает владельца спортзала, будет ли он тренировать её, ей всегда отвечают: “Я не тренирую девочек”.
Пока, в конце концов, владелец не сдается и не решает, что он будет тренировать её. Мэгги очень быстро добивается успеха. Однако её семья становится слишком одержимой деньгами и забывает о заботе о Мэгги.
Особое внимание следует уделять деревьям в саду, не ограничиваясь только осмотром на наличие заболеваний, но также учитывая их влияние на весь участок.