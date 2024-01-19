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Фильмы о бедных людях, которые сумели стать богатыми и знаменитыми

Фильмы о людях, которые выбрались из бедности и стали знаменитыми и успешными

1:58
Кино

Выбираете фильм для просмотра? Советуем посмотреть фильмы о людях, которые сумели заработать миллионы, родившись в бедных семьях.

Фильмы о людях, которые выбрались из бедности и стали знаменитыми и успешными
Фото: commons.wikimedia.org by Alex Const is licensed under This file is licensed under the Creative Commons Attribution 2.0 Generic license.

1. "Разбогатей или умри", 2005. Фильм показывает вдохновляющую жизнь 50 Cent, знаменитого рэпера и предпринимателя. Мать музыканта была убита, когда он был ещё ребенком, и он никогда не знал своего отца.

В юности он занялся противозакнной деятельностью, чтобы заплатить за свои кроссовки, но всегда мечтал стать знаменитым рэпером. В него выстрелили 9 раз какие-то люди, которым не нравилось то, что он делал.

Тот факт, что он выздоровел после того, как в него выстрелили 9 раз, а затем стал тем рэпером, которым он является сегодня, невероятно вдохновляет.

2. "8 миля", 2002. Это фильм о другом начинающем рэпере Рэббите (Эминем). Рэббит живет в трейлере со своей мамой и работает на безнадежной работе в Детройте.

В свободное время он начал выступать на рэп-баттлах, где был единственным белым исполнителем, писал музыку и копил деньги, чтобы хватило на студийное время.

Это ещё один из лучших вдохновляющих фильмов, в котором показано, как кто-то, начинающий с самого низа, невероятно усердно работает, чтобы добраться до вершины, несмотря ни на что.

3. "Малышка на миллион", 2004. Это потрясающий фильм о женщине-боксере, с участием Клинта Иствуда. Мэгги часто ходит в спортзал тренироваться, но она хочет боксировать профессионально.

Когда она спрашивает владельца спортзала, будет ли он тренировать её, ей всегда отвечают: “Я не тренирую девочек”.

Пока, в конце концов, владелец не сдается и не решает, что он будет тренировать её. Мэгги очень быстро добивается успеха. Однако её семья становится слишком одержимой деньгами и забывает о заботе о Мэгги.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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