Основанные на реальных событиях фильмы о героических людях и их подвигах

Фильмы о героических подвигах людей с выдающейся силой духа

1:22 Your browser does not support the audio element. Кино

Посмотрите фильмы о людях, совершивших невозможное. Эти картины точно заставят вас поверить в себя и свою мечту.

Фото: commons.wikimedia.org by Angelo Brathot from Sologne-France is licensed under This file is made available by its copyright holder under the Creative Commons Public Domain Mark 1.0.

1. "Авиатор", 2004. Леонардо Ди Каприо играет главную роль в этом удостоенном премии "Оскар" биографическом фильме о загадочно блестящем миллиардере Говарде Хьюзе, начиная с его ранних лет в качестве кинорежиссера и энтузиаста авиации и заканчивая его психическим заболеванием и фобиями, которые определят последние годы жизни магната.

2. "Аполлон-13", 1995. Основанный на лунной миссии "Аполлон-13" в 1970 году, фильм Рона Ховарда рассказывает историю трех астронавтов, отчаянно пытающихся вернуть свой корабль на орбиту Земли после того, как взорвался кислородный баллон, угрожая их выживанию.



3. "Снайпер", 2014. В этой драме режиссера Клинта Иствуда Брэдли Купер играет реального морского котика Криса Кайла, который был самым смертоносным снайпером в военной истории США с 255 убитыми. Но его проницательность на поле боя — он участвовал в четырёх турах войны в Ираке — неизбежно сказалась тяжёлым бременем на его личной и семейной жизни, что в конечном итоге привело к трагедии.