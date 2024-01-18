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Исторические фильмы о королях и королевах перенесут вас в увлекательное прошлое

Биографические фильмы о временах, когда миром правили короли и королевы

1:41
Кино

Погрузитесь в мир увлекательной истории монарших дворов. Картины повествуют о правителях, наделённых полнотой власти, которым не чужды простые человеческие страсти.  

Биографические фильмы о временах, когда миром правили короли и королевы
Фото: commons.wikimedia.org by Antoine DIEU (French, c. 1662-1727) is licensed under This work is in the public domain in its country of origin and other countries and areas where the copyright term is the author's life plus 100 years or fewer.

1. "Король говорит", 2010. Этот фильм, получивший приз за лучшую мужскую роль, также принес Колину Ферту премию "Оскар" за лучшую мужскую роль за его сложное изображение короля Георга VI. Неожиданно взойдя на трон после того, как его брат отрекся от престола, король вынужден искать решение проблемы своего пожизненного заикания с помощью нетрадиционного логопеда (его играет Джеффри Раш).

2. "Елизавета", 1998. Одна из самых культовых королев всех времён выступает в качестве героя этой исторической драмы. Кейт Бланшетт получила номинацию на премию "Оскар" за лучшую женскую роль за исполнение роли Елизаветы I, превратившейся из юной принцессы, оказавшейся втянутой в борьбу за престолонаследие, в легендарного монарха с помощью мастера шпионажа сэра Фрэнсиса Уолсингема (Джеффри Раш), своего тайного любовника (Джозеф Файнс) и собственной железной воли.

3. "Король", 2019. Переосмысливая пьесы Шекспира "Генриада", "Король" рассказывает историю Генриха, принца Уэльского, который коронуется королём Генрихом V после смерти его отца и брата (предполагаемого наследника престола). Король Генрих проводил большую часть своих дней, выпивая и дурачась, с пренебрежением относясь к военной политике своего отца. После коронования он полон решимости быть совсем не похожим на своего отца.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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