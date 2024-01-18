Не только комик: драматические роли Джима Керри

За пределами комедии: топ драматических ролей Джима Керри

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Канадско-американский актер Джим Юджин Керри отмечает свой 62-й день рождения 17 января. Многие знают его благодаря ярким комедийным ролям в "Эйс Вентура" и "Маска". Однако, за этими комическими образами скрывается мастер драмы, способный захватывать сердца зрителей. Давайте рассмотрим топ драматических ролей, которые сделали Джима Керри настоящей легендой кино.

Фото: Openverse by by Noemi Nuñez is licensed under CC BY-SA 2.0.

"Шоу Трумана", 1998 год

Режиссер: Питер Уир

В этом фильме герой Керри начинает осознавать, что его жизнь — всего лишь часть шоу, за которым следят несколько поколений зрителей. Керри великолепно передает внутренний мир персонажа, раскрывая тему иллюзий и подлинности.

"Мажестик", 2001 год

Режиссер: Фрэнк Дарабонт

В этой ленте Керри играет сценариста, потерявшего память. Он начинает новую жизнь, не помня о своем прошлом. Фильм подчеркивает тему второго шанса и изменения себя в новом окружении.

"Вечное сияние чистого разума", 2004 год

Режиссер: Мишель Гондри

Этот непростой фильм рассказывает о сложностях влюбленных, мечтающих перезаписать свои отношения. Роль Керри в этой ленте поразила зрителей и критиков, выделяя его актерское мастерство.

"Роковое число 23", 2007 год

Режиссер: Джоэл Шумахер

В этом триллере Керри впервые исполнил роль главного героя. Жизнь его персонажа кардинально меняется после прочтения книги с загадочным названием "Роковое число 23". Фильм подчеркивает влияние собственных убеждений на реальность.

Сериал "Я шучу", 2018 — 2020 гг

Режиссеры: Мишель Гондри, Джейк Шрейер, Минки Спиро, Кэти Эллвуд, Кимберли Пирс, Берт

За работу в этом сериале Керри был номинирован на "Золотой глобус". В роли ведущего телевизионного шоу для детей он мастерски передал баланс между внешней радостью и внутренней борьбой.

Джим Керри продемонстрировал, что его таланты не ограничиваются комедией, вписываясь в различные жанры и завоевывая сердца зрителей своей уникальной игрой.