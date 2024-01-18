Фильмы, рассказывающие истории реальных аферистов, сумевших обмануть всех

Фильмы о мошенниках, которые сумели обвести вокруг пальца всех

1:31 Your browser does not support the audio element. Кино

Представляем вашему вниманию подборку фильмов, рассказывающих реальные истории людей, которые провернули масштабные аферы.

Фото: https://unsplash.com/photos/Qeqg7F9pfuU Image Gallery by Tom Sodoge tomsdg

1. "Безупречный", 2019. Хью Джекман и Эллисон Дженни сыграли главные роли в этой правдивой истории о крупнейшей в истории США растрате в государственной школе, которая произошла в пригороде Лонг-Айленда в Тони. Джекман играет Фрэнка Тассоне, харизматичного суперинтенданта, который вместе со своей коллегой Памелой Глюкин (Дженни) украл 11,2 миллиона долларов из школьного бюджета, чтобы, помимо прочего, оплатить квартиру на Парк-авеню, поездки в Вегас, дорогие костюмы и автомобили, а также пластическую операцию.

2. "Афера по-американски", 2013. Вдохновлённый расследованием ФБР ABSCAM 1970-х годов, фильм "Афера по-американски" рассказывает историю двух аферистов, проводящих спецоперацию в Нью-Джерси. Двойной обман и криминальная суета, однако, могут разрушить мир каждого.

3. "Волк с Уолл-Стрит", 2013. Основанный на мемуарах биржевого маклера-мошенника Джордана Белфорта, "Волк с Уолл-стрит" заставляет преступление выглядеть забавным (или, по крайней мере, волнующим), поскольку фильм Мартина Скорсезе рассказывает о гедонистическом образе жизни молодого брокера, связанном с сексом, запрещёнными веществами и преступлениями "белых воротничков".