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3 лучших фильма, основанных на реальных исторических событиях

3 лучших фильма, снятых по историческим событиям прошлого

2:43
Кино

Представляем вашему вниманию фильмы, в которых художетсвенно интерпретировали реальные исторические события. 

3 лучших фильма, снятых по историческим событиям прошлого
Фото: Upload media Wikipedia by photographic technique Herbert Kalmus

1. "Фаворитка", 2018. В Англии 18-го века на троне королева Анна (Оливия Колман). Леди Сара (Рэйчел Вайс) и её кузина Эбигейл Мэшем (Эмма Стоун) соперничают за то, чтобы стать фаворитками Анны. 

"Фаворитка" основана во многом на реальной истории. Сара Черчилль, будущая герцогиня Мальборо, действительно дружила с детства с тогдашней принцессой Анной. Природа их отношений может быть истолкована по-разному, но Сара действительно угрожала шантажировать Энн своими письмами. И Эбигейл Мэшем действительно добилась того, чтобы стать бликой к опочивальне королевы Анны, и в конечном итоге вытеснила Сару в качестве фаворитки монарха.

2. "Чёрный клановец", 2018. Режиссер Спайк Ли, "Чёрный клановец" рассказывает правдивую историю Рона Столлуорта (Джон Дэвид Вашингтон), первого чернокожего детектива в Колорадо-Спрингс, штат Колорадо, который проникает в Ку-клукс-клан и начинает регулярные беседы с лидером Ку-клукс-клана Дэвидом Дюком. Он нанимает своего коллегу-еврея Флипа Циммермана (Адам Драйвер), чтобы тот выдавал себя за него на личных встречах. Фильм основан на реальной истории и лишь слегка драматизирует её — его коллега не был евреем, и его фактическое расследование происходило между 1978 и 1979 годами, хотя действие фильма происходит в 1972 году.

3. "Женщина в золоте", 2015. В этом трогательном фильме Мария Альтман (Хелен Миррен), пожилая еврейская беженка, обращается к австрийскому правительству с помощью адвоката Рэнди Шенберга (Райан Рейнольдс), чтобы вернуть картину, принадлежащую её семье. В воспоминаниях мы видим юную Марию (Татьяна Маслани), пытающуюся сбежать из оккупированной нацистами Австрии.

"Женщина в золоте" основана на реальной истории, связанной с культовой картиной Густава Климта, изображающей Адель Блох-Бауэр, "Портрет Адель Блох-Бауэр I. Тетей Альтмана была Адель Блох-Бауэр, и картина была украдена нацистами в Вене незадолго до начала Второй мировой войны. В реальной жизни Альтманн обратилась в Верховный суд Соединенных Штатов, который вынес решение по делу Австрийская Республика против. Альтманн (2004), разрешив Альтманн подать гражданский иск против Австрии. Сейчас картина выставлена в Новой галерее в Нью-Йорке.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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