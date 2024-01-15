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В 2025 году выйдет новый фильм о Майкле Джексоне

1:27
Кино

Режиссер Антуан Фукуа, известный своей работой над фильмом "Меня зовут Мохаммед Али", готовится к созданию биографической ленты о знаменитом поп-певце Майкле Джексоне. Премьера фильма намечена на 18 апреля 2025 года, согласно информации от Variety.

В 2025 году выйдет новый фильм о Майкле Джексоне
Фото: Wikipedia by Constru-centro is licensed under CC BY-SA 4.0

В роли главного героя выступит племянник звезды, Джаафар Джексон. Проект получил название "Майкл" и обещает представить "честный портрет блестящего, но сложного человека", рассказывая о триумфах и трагедиях короля поп-музыки. Продюсером байопика выступает лауреат премии "Оскар" за "Отступников" Грэм Кинг, также известный по номинации за фильм "Богемская рапсодия". Сценарий для фильма напишет создатель "Гладиатора" Джон Логан.

Важно отметить, что продюсерами фильма будут душеприказчики Джексона, а именно Джон Бранк и Джон Макклейн. Согласно Variety, их участие может оказать влияние на представление событий, связанных с обвинениями в сексуальном насилии над детьми, которые были предъявлены певцу. Сам Майкл Джексон настаивал на своей невиновности на протяжении всей своей жизни, и в 2003 году суд оправдал его.

Компания Lionsgate будет заниматься дистрибуцией "Майкла" на внутреннем рынке, в то время как Universal возьмет на себя ответственность за мировую дистрибуцию. Съемки запланированы на 22 января.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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