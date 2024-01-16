3 лучших фильма, основанных на реальных событиях

3 лучших фильма, в основу сюжета которых легли реальные события

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Представляем вашему вниманию подборку фильмов, которые были сняты на основе событий, происходивших в реальной жизни.

Фото: Princess Diana - Royal Visit to Halifax, Nova Scotia - June 1983 by Russ2009

1. "Король Ричард", 2021. "Король Ричард" — это история Ричарда Уильямса, отца легендарных теннисных чемпионов Винус и Серены Уильямс, в самом начале их карьеры. Сестры Уильямс принимали активное участие в создании фильма — они хотели убедиться, что их отец был изображен точно. Уилл Смит, который играет Ричарда, также хотел убедиться, что он все сделал правильно, сказав на премьере фильма: "Я знал, что хочу показать отца, защищающего дочь, миру".

2. "Спенсер", 2021. Кристен Стюарт играет главную роль в фильме Пабло Ларраина "Спенсер" в роли принцессы Дианы. Действие драмы разворачивается в течение трех дней в 1991 году, когда британская королевская семья проводит рождественские каникулы в Сандрингеме, загородном доме королевы в Норфолке. Диана понимает, что ее брак с принцем Чарльзом распался, и переоценивает направление, которое приняла её жизнь. Режиссер Ларраин описывает фильм как "басню из реальной истории".

3. "Белфаст", 2021. Трогательная полуавтобиографическая драма Кеннета Брана "Белфаст" частично основана на собственном детстве Браны в столице Северной Ирландии. В нём рассказывается о 9-летнем Бадди, о том, как его протестантская семья из рабочего класса переживает трудности, и рассказывается о беспорядках в августе 1969 года, когда группа лоялистов-протестантов напала на католиков. Брана родился в 1960 году в Белфасте, и, как и Бадди, в 1969 году ему было 9 лет. Как и Бадди, его семья тоже переехала в Англию, спасаясь от неприятностей.