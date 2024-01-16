3 лучших фильма о мире после ядерного апокалипсиса

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3 лучших фильма о ядерной катастрофе и попытках человечества выжить

2:17
Кино

Представляем вашему вниманию подборку фильмов, в которых показаны последствия ядерной войны.

3 лучших фильма о ядерной катастрофе и попытках человечества выжить
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1. "Переполох в городе жаб", 1988. Последствия всемирного ядерного опустошения оставили большинство выживших мужчин на планете бесплодными. Сэм Хелл, один из немногих оставшихся в живых фертильных мужчин, призван на миссию по возвращению группы фертильных женщин, похищенных мутантами из Фрогтауна. Тогда правительство сможет заняться заселением мира. Чтобы гарантировать, что Хелл выполняет его приказы, он оснащен электрифицированным гульфиком, который может быть взорван, если он попытается сбежать.

2. "Нити", 1984. Это совместная работа Великобритании и Австралии, которая была разработана. Считается, что это первый фильм, посвященный тому, что происходит после ядерной атаки — в частности, стремительному росту заболеваемости раком, голоду и неизбежной гибели человечества. Некоторые считают это одним из самых тревожных фильмов, когда-либо снятых. В августе 2000 года рецензент "Би-би-си" написал: "Несмотря на то, что в то время он считался новаторским, этот полнометражный фильм устарел довольно ужасно, но самое страшное в этом фильме, вероятно, точность, с которой он отражает, насколько облажались бы мы в такой ситуации”.

3. "На следующй день", 1983. Спустя почти 40 лет после своего телевизионного дебюта фильм по-прежнему остаётся самым популярной телевизионной картиной всех времён. Его посмотрели около 100 миллионов американцев, включая тогдашнего президента Рональда Рейгана, который сказал, что это заставило его пересмотреть свои воинственные высказывания по отношению к русским. В сюжете рассказывается о ядерной атаке на Лоуренс, штат Канзас, и о том, как граждане справляются с неизбежными последствиями и возможным прекращением человеческой жизни. Обозреватель New York Times написал: "Это чувство отчаяния. В облученном Канзасе не будет расти урожай, сельскохозяйственные угодья покрыты загрязнённым пеплом. Младенцы будут рождаться уродливыми. Медицина не имеет лекарств. Мир был остановлен, и преемственность исчезла".

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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