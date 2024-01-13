3 фильма о последствиях ядерной войны в жанре постапокалипсис

3 лучших фильма о ядерной войне с постапокалиптическим сюжетом

Представляем вашему вниманию подборку фильмов, в которых действие происходит после ядерной катастрофы.

Фото: openverse.org by Maxwell Hamilton is licensed under CC BY 2.0

1. "Дорога", 2009. Фильм основан на одноимённом романе Кормака Маккарти. Он получил множество наград. В картине всего два главных героя — Мужчина (Вигго Мортенсон) и Мальчик (Коди Смит-Макфи), отец и сын, которым приходится бродить по обломкам, опасностям и кровавой бойне постъядерного мира. На протяжении всего фильма их единственное стремление — добраться до побережья — никогда не объясняется почему, но это дает крошечный лучик надежды в безнадежном мире.

2. "Разделитель", 2011. После того, как Манхэттен сотрясает серия ядерных взрывов, небольшая группа жителей многоквартирного дома ищет убежища в подвале, где их затем против их воли запирает уборщик-садист. The Austin Chronicle пишет: "The Divide открывается с грохотом и заканчивается хныканьем. В промежутке достаточно постапокалиптических сцен "мужчина против мужчины", "мужчина против женщины" и "мужчина против ещё кого-то" в белоснежных костюмах биологической защиты. Это один из самых мрачных фильмов о конце света.

3. "Как я тебя люблю" 2013. Фильм показывает ядерную войну с точки зрения американской девочки-подростка Дейзи, которую играет Сирша Ронан. После того, как её отправили погостить к тёте и двоюродным братьям в английскую сельскую местность, начинается война, когда в Лондоне взрывается ядерная бомба. Затем Дейзи переживает горечь войны, когда она и её двоюродные братья оказываются разлучены, а боевые действия достигают их дома.