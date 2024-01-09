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3 лучших иностранных фильма о шпионах с захватывающим сюжетом

2:01
Кино

Рекомендуем посмотреть лучшие шпионские фильмы, в которых блестящие умы проворачивают впечатляющие операции, пользуясь хитростью и смекалкой.

3 лучших иностранных фильма о шпионах с захватывающим сюжетом
Фото: https://unsplash.com/photos/Bg1QUrnMNsA archive copy Image by Nadine Shaabana nadineshaabana

1. "Операция "Фортуна": Военная хитрость", 2023. Элитный шпион и его команда экспертов объединяют усилия с главной голливудской звездой в их увлекательном путешествии, чтобы помешать безжалостному миллиардеру использовать технологию создания смертоносного оружия. Пока они путешествуют зигзагами по всему земному шару с насыщенной событиями миссией, их неустанное стремление к справедливости вовлекает зрителей в захватывающее приключение.

2. "Без ответа", 2023. Представьте себе шпионское романтическое приключение, в котором встреча с очаровательной незнакомкой вскоре превращается в американские горки секретов, загадок и захватывающих встреч. Благодаря художественному сочетанию юмора и сердечности, фильм прекрасно раскрывает дилеммы любви в мире шпионажа. Этот фильм представляет собой чарующую смесь романтики и саспенса.

3. "Папа из спецназа", 2023. В фильме Эшли и ее дочь Сара оказываются втянутыми в опасный преступный заговор, который ставит под угрозу их безопасность. В поисках убежища Эшли обращается к своему отцу Мэтту, который живёт, казалось бы, спокойной жизнью пенсионера-пляжника на Каймановых островах. Однако их воссоединение недолговечно, поскольку их преследуют безжалостный криминальный авторитет Донни и его приспешник Бобо. На фоне растущей опасности Эшли обнаруживает скрытое прошлое своего отца, раскрывая его сложную сторону, о существовании которой она никогда не подозревала. Этот комедийный боевик может похвастаться звездным актёрским составом, включая Николаса Кейджа и Эшли Грин.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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