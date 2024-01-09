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Лучшие фильмы с захватывающими сюжетными поворотами

1:20
Кино

Рекомендуем к просмотру подборку фильмов, которые удивят вас непредсказуемыми сюжетными ходами.

Лучшие фильмы с захватывающими сюжетными поворотами
Фото: http://www.fhwa.dot.gov/byways/photos/59503 by Lake Erie Arboretum at Frontier Park

1. Личность (2016). Действие фильма происходит в жутком мотеле в сознании невменяемого человека с множественным расстройством личности, чьи персонажи сражаются ради господства. В конце концов, мы думаем, что в центре внимания оказался "правильный" выбор, но, увы, это был психопатичный, кровожадный ребёнок.

2. Начало (2010). В фильме полно перипетий, последние несколько секунд просмотра действительно выводят ваш мозг из его естественного состояния. В "Начале" блестяще придумано, что у каждого из ключевых персонажей есть "тотем", который помогает им узнать, находятся ли они в состоянии сна или в реальном мире. 

3. Искупление (2013). Этот фильм с Кирой Найтли и Джеймсом Макэвоем в главных ролях не является ни триллером, ни боевиком. Вместо этого эта романтическая драма проведёт вас по извилистому пути классовой борьбы, смерти и любви. На протяжении фильма мы следим за отношениями двух влюблённых, но позже обнаруживаем, что эти двое "так и не вышли за ворота".

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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