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Режиссёр следующих "Звездных войн" намерена "принести дискомфорт мужчинам"

1:28
Кино

В видеоролике, ставшем вирусным в социальных сетях, режиссёр следующей части "Звездных войн" Шармин Обайд-Чиной заявила о своей цели "заставить мужчин чувствовать себя некомфортно".

Режиссёр следующих "Звездных войн" намерена "принести дискомфорт мужчинам"
Фото: Wikipedia by Sebastian Derungs - World Economic Forum is licensed under CC BY-SA 2.0

"Мне нравится вызывать дискомфорт у мужчин. Мне нравится заставлять их чувствовать себя неудобно. Только когда вы сталкиваетесь с неудобством и ведете сложные разговоры, возможно, вы заглянете в зеркало и не полюбите свое отражение." — высказала режиссёр.

Обейд-Чиной известна своими феминистскими малобюджетными проектами и мини-сериалом "Мисс Марвел", так что ее высказывания не должны удивлять. Если это ее страсть, пусть так и будет, но фанаты "Звездных войн", в основном состоящие из мужчин, вероятно, не будут гореть желанием приобретать билеты предстоящий фильм Обейд-Чиной.

Примечательно, что из всех возможных режиссеров, способных спасти затонувший корабль "Звездных войн", Disney и LucasFilm решили пригласить неопытного режиссера с почти нулевым опытом в студийном кинопроизводстве.

"Звездные войны" представляют собой одну из крупнейших интеллектуальных собственностей Голливуда, и она находится в не самом лучшем положении уже несколько лет. С 2019 года не выходило ни одного фильма, и следующий, "Орден джедаев", будет снят под руководством Обейд-Чиной.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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