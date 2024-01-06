Джек Блэк может сыграть роль Стива в экранизации игры Minecraft с Джейсоном Момоа

По информации портала Deadline, Джек Блэк присоединился к актерскому составу экранизации Minecraft. В его исполнении будет представлен персонаж Стива, оригинального аватара игроков в этой франшизе. Пока не раскрывается, какую именно роль ему предстоит исполнить в фильме.

Фото: Instagram* аккаунт актёра (продукт компании Meta*, которая признана экстремистской организацией)

Сам Джек Блэк опубликовал в социальных сетях фотографию, на которой он изучает основы Minecraft, что можно трактовать как практическое подтверждение его участия в проекте.

Премьера экранизации Minecraft запланирована на 4 апреля 2025 года, но финальный сюжет фильма пока держится в секрете. Напомним, что режиссером выступает Джаред Хесс ("Зачинщики"), а в актерском составе также заявлены Джейсон Момоа ("Аквамен"), Эмма Майерс ("Уэнсдей"), Даниэль Брукс ("Миротворец") и Себастьян Юджин Хансен ("Просто помиловать").

Кстати, стоит отметить, что продажи самой игры Minecraft в 2023 году превысили отметку в 300 миллионов копий.