Disney переживает очень тяжелый период: помимо неудачных кассовых сборов фильмов, появилась информация о бывшем вице-президенте компании Нолане Гонсалесе, которого обвинили в серии сексуальных домогательств по отношению к сотрудницам.

Фото: Openverse by SparkCBC is licensed under CC BY-SA 2.0.