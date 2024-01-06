Компания "Disney" обвинена в укрывательстве домогательств бывшего вице-президента

Disney переживает очень тяжелый период: помимо неудачных кассовых сборов фильмов, появилась информация о бывшем вице-президенте компании Нолане Гонсалесе, которого обвинили в серии сексуальных домогательств по отношению к сотрудницам.

Фото: Openverse by SparkCBC is licensed under CC BY-SA 2.0.

Одна из пострадавших утверждает, что он подмешивал ей экстази, насиловал, а затем угрожал опубликовать ее интимные фотографии в интернете, чтобы разрушить ее карьеру.

После обращения к руководству Disney, она также столкнулась с понижением должности.

Сообщается, что в компании Disney были известны "проблемы" с Гонсалесом, но его постоянно прикрывали из-за его прибыльности для компании.

Решение об увольнении было принято только в 2022 году, после того как еще три сотрудницы подали на него жалобу. Теперь компанию обвиняют в сокрытии информации, и против нее уже подан судебный иск.

На данный момент компания Disney не предоставила комментарий по поводу иска.