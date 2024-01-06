Микки Маус стал героем ужасов после истечения авторских прав

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Персонаж, известный как Микки Маус из анимационных фильмов Disney, стал героем ужасов после истечения срока действия авторских прав, сообщает американское издание The Wall Street Journal.

Фото: Кадр из видео "MICKEY'S MOUSE TRAP Official Trailer (2024) Horror Movie HD"

Согласно источнику, режиссер Джейми Бейли использовал образ Микки Мауса в своем фильме под названием "Мышеловка Микки". В сюжете картины диснеевский персонаж превращается в маньяка, преследующего молодых людей в игровом зале. Премьера фильма запланирована на март текущего года.

Отмечается, что работа над фильмом была завершена в конце прошлого года, всего за неделю до истечения авторских прав Disney на Микки Мауса.

Напомним, что ранее в соответствии с американским законодательством об авторских правах монополия на персонажа сохранялась целых 95 лет. Этот период завершился 1 января 2024 года, что означает, что Микки Маус теперь является общественным достоянием.