Микки Маус стал героем ужасов после истечения авторских прав

Персонаж, известный как Микки Маус из анимационных фильмов Disney, стал героем ужасов после истечения срока действия авторских прав, сообщает американское издание The Wall Street Journal.
Согласно источнику, режиссер Джейми Бейли использовал образ Микки Мауса в своем фильме под названием "Мышеловка Микки". В сюжете картины диснеевский персонаж превращается в маньяка, преследующего молодых людей в игровом зале. Премьера фильма запланирована на март текущего года.
Отмечается, что работа над фильмом была завершена в конце прошлого года, всего за неделю до истечения авторских прав Disney на Микки Мауса.
Напомним, что ранее в соответствии с американским законодательством об авторских правах монополия на персонажа сохранялась целых 95 лет. Этот период завершился 1 января 2024 года, что означает, что Микки Маус теперь является общественным достоянием.
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