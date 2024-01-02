Микки Маус из "Пароходика Вилли" теперь общественное достояние, доступное каждому

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Начиная 1 января 2024 года Микки и Минни Маусы из мультфильма "Пароход Вилли" стали общественным достоянием — теперь их образы могут использоваться кем угодно, без необходимости получения разрешения от компании Disney.

Фото: Openverse by Disney is licensed under Общественное достояние

Это произошло в соответствии с американским законодательством об авторских правах, согласно которому эксклюзивные права на произведение и персонажей сохраняются на протяжении 95 лет.

В то же время современные образы Микки Мауса продолжают оставаться под защитой авторского права.