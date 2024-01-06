Уиллем Дефо удостоен звезды на Аллее славы – первый в этом году

0:58 Your browser does not support the audio element. Кино

Согласно официальному сообщению от Голливудской Аллеи славы, в ближайшее время Уиллем Дефо будет награжден собственной звездой на аллее, став первым обладателем этой почетной награды в 2024 году.

Фото: Openverse by cinematographer is licensed under CC BY-NC-SA 2.0.

Церемония намечена на 8 января, при этом Уиллем Дефо станет 2768-м человеком, достойным подобного признания.

Карьера Уиллема началась в 1979 году, когда он первоначально получил роль в фильме "Небесные врата" режиссера Майкла Чимино, но затем был уволен. Неудачный старт, однако, не лишил актера желания продолжать сниматься: уже в 1981 году Дефо принял главную роль в драме "Без любви".

С того времени Уиллем сыграл в более чем ста фильмах, заработал четыре номинации на премию "Оскар" и получил множество разнообразных наград.