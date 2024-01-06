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Уиллем Дефо удостоен звезды на Аллее славы – первый в этом году

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Кино

Согласно официальному сообщению от Голливудской Аллеи славы, в ближайшее время Уиллем Дефо будет награжден собственной звездой на аллее, став первым обладателем этой почетной награды в 2024 году.

Уиллем Дефо удостоен звезды на Аллее славы – первый в этом году
Фото: Openverse by cinematographer is licensed under CC BY-NC-SA 2.0.

Церемония намечена на 8 января, при этом Уиллем Дефо станет 2768-м человеком, достойным подобного признания.

Карьера Уиллема началась в 1979 году, когда он первоначально получил роль в фильме "Небесные врата" режиссера Майкла Чимино, но затем был уволен. Неудачный старт, однако, не лишил актера желания продолжать сниматься: уже в 1981 году Дефо принял главную роль в драме "Без любви".

С того времени Уиллем сыграл в более чем ста фильмах, заработал четыре номинации на премию "Оскар" и получил множество разнообразных наград.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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