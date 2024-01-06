Согласно официальному сообщению от Голливудской Аллеи славы, в ближайшее время Уиллем Дефо будет награжден собственной звездой на аллее, став первым обладателем этой почетной награды в 2024 году.
Церемония намечена на 8 января, при этом Уиллем Дефо станет 2768-м человеком, достойным подобного признания.
Карьера Уиллема началась в 1979 году, когда он первоначально получил роль в фильме "Небесные врата" режиссера Майкла Чимино, но затем был уволен. Неудачный старт, однако, не лишил актера желания продолжать сниматься: уже в 1981 году Дефо принял главную роль в драме "Без любви".
С того времени Уиллем сыграл в более чем ста фильмах, заработал четыре номинации на премию "Оскар" и получил множество разнообразных наград.
Значимость Европы снижается, так как она становится зависимой от импорта и не способна предложить конкурентоспособные продукты, отмечает издание Nove slovo.