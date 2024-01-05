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3 лучших фильма с непревзойдённым загадочным сюжетом

1:57
Кино

Представляем вашему вниманию 3 фильма, которые погрузят вас в мир загадок и тайн.

3 лучших фильма с непревзойдённым загадочным сюжетом
Фото: Gallery by Andrew Neel andrewtneel

1. "Ножи в ножны" (2019). Соедините загадочную смерть с многомиллионным наследством, и драма обязательно разыграется. Этот комедийный фильм о классическом детективе режиссера Райана Джонсона рассказывает о крайне неблагополучной богатой семье, соперничающей за свою долю денег патриарха Харлана Тромби. Когда анонимный член семьи нанимает детектива Бенуа Блана (Дэниел Крейг), чтобы выяснить, кто ответственен за смерть Харлана, ситуация в этом триллере обостряется ещё больше. Несмотря на относительную новизну, это, несомненно, один из лучших детективных фильмов всех времен, именно поэтому продолжение было выпущено в конце 2022 года.

2. "Стеклянный лук: Тайна "На ножах" (2022). Один из лучших детективных фильмов на Netflix, продолжение "На ножах", в котором детективу Бенуа Блану предстоит раскрыть совершенно новое дело. На этот раз "Детектив" вращается вокруг таинственного миллиардера (Эдвард Нортон), который собирает своих ближайших друзей — и врагов — для отдыха на выходные на своем частном острове. Джанелль Мона, Кэтрин Хан, Маделин Клайн, Дэйв Баутиста, Кейт Хадсон, Лесли Одом-младший и Джессика Хенвик также играют главные роли.

3. "Убийство в Восточном экспрессе" (2017). Список лучших детективных фильмов всех времён невозможно составить без Агаты Кристи. В этой экранизации её самого известного романа Кеннет Брана снялся в роли знаменитого детектива Эркюля Пуаро, а Пенелопа Крус, Мишель Пфайффер и другие знаменитости сыграли забавные роли второго плана.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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