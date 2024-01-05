Топ-3 фильмов ужаса, которые заставят вас трепетать от страха

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Приводим подборку фильмов ужаса для тех, кто любит испытать свою нервную систему.

Фото: https://www.hindustantimes.com is licensed under https://www.hindustantimes.com/health-and-fitness/beware-nightmares-are-not-so-harmless-they-can-kill-you/story-3SQqePewUTG96c73ulzLsJ.html

1. "Предзнаменование", 1976. В этой классической истории об Антихристе и битве между добром и злом Грегори Пек играет незабываемую роль человека, который обнаруживает, что его приёмный сын может быть предвестником апокалипсиса. "Предзнаменование" с его шокирующими смертями и жуткой атмосферой — это леденящее душу исследование природы зла и того, на что готовы пойти люди, чтобы защитить своих близких.

2. "Ужас в Амитивилле", 1979. Основанный на якобы правдивой истории семьи Латц, которая переехала в дом с привидениями, где произошло массовое убийство, "Ужас Амитивилля" — это леденящее душу исследование сверхъестественного. Благодаря культовому внешнему виду и тревожной атмосфере, фильм обязательно нужно посмотреть поклонникам историй о домах с привидениями.

3. "Ночь живых мертвецов" 1968. Новаторский фильм Джорджа А. Ромеро о зомби заложил основу современного жанра "Нежить" и сам по себе стал классикой. Мёртвые восстают, чтобы пожирать живых. Это леденящее душу зрелище.