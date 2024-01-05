3 иностранных фильма, в основу которых легли произведения русской литературы

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Представляем вашему внимаю три фильма, которые зарубежные режиссёры сняли по произведениям русской классической литературы.

Фото: "“There are many things in life that will catch your eye, but only a few will catch your heart...pursue those.”~Michael Nolan" by katerha is licensed under CC BY 2.0.

1) "12 стульев", 1970. Мастер комедии и буффонады Мел Брукс не постеснялся экранизировать роман Ильфа и Петрова о приключениях Остапа Бендера, наполненный шутками и прибаутками, которые, казалось бы, будут поняты только в России. Для фильма Брукс честно убрал почти всех второстепенных персонажей и сосредоточился на хулиганской комедии о мошенниках в погоне за сокровищами. Заснеженная Сибирь, параноидальные отсылки к Достоевскому и лихая песня под названием "Надейся на лучшее – ожидай худшего", написанная самим Бруксом и основанная на славянской пословице.



2) "Доктор Живаго", 1965. Одна из главных американских мелодрам 20 века и невероятно успешный фильм, он был снят по мотивам самой популярной на Западе, но долгое время запрещённой в СССР книги Бориса Пастернака. Этот фильм Дэвида Лина, конечно же, подвергся критике за упрощённое изложение романа и примитивное изображение революции, показанное на экране. Но в истории кинематографа она осталась как великая мелодрама об опасностях любви Юрия Живаго; сыграв эту роль, актер Омар Шариф стал настоящей международной кинозвездой.



3) "Братья Карамазовы", 1958. За десять лет до того, как в СССР появилась первая экранизация романа Достоевского, Ричард Брукс, американский режиссер из семьи русских эмигрантов, представил свою собственную версию "Братьев Карамазовых" с инфернальным Юлом Бриннером в роли Дмитрия Карамазова. Он стал главным героем истории, превращенной Бруксом, почти полностью отказавшимся от философских и религиозных интерпретаций Достоевского, в захватывающий детективный фильм, представленный на Каннском кинофестивале. Это было в том же году, когда советский фильм "Летят журавли" (1957) получил Золотую пальмовую ветвь.